Kesko sulkee Karvian Siwan ensi viikolla Tietoja Karvia 21.04.2017 Heikki Pettinen Karvian Siwan toiminta loppuu ensi viikolla. Viimeinen aukiolopäivä on keskiviikko 26. huhtikuuta.

– Jos tavaraa riittää sinne asti. Meillä on tyhjennysmyynti käynnissä, myymäläpäällikkö Jari Kannisto kertoo.

Kesko ilmoitti torstaina lopettavansa tämän kuun aikana 42 viimeistä Siwaa, joita se ei muuta K-Marketeiksi eikä ole saanut myytyä. Päätöstä osattiin odottaa Karviassa, sillä yt-neuvottelut käytiin jo alkuvuodesta ja irtisanomisia jaettiin helmikuun puolella.

Karvian Siwassa on ollut vakinaisesti töissä 3 ihmistä. Heistä yksi jatkaa töitä Porissa K-Marketissa.

Karvian Siwa ehti palvella melkein 20 vuotta. Myymälä avattiin marraskuussa 1997.

