Karviassa on jaossa 2100 ääntä Tietoja Karvia 29.03.2017 Minna Lautamäki Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tänä aamuna. Karviassa vaalihuoneistoon ehti ensimmäisenä heti aamuyhdeksältä Arto Papunen. Äänetyslipun otti vastaan vaalitoimitsija Marjo Pihlajaviita.

Karviassa on noin 2100 äänioikeuttua. Keskusvaalilautakunnan sihteeri Arja Honkanen kertoo, että viime kuntavaaleissa ensimmäisen äänestyspäivän saldo oli 155 äänestäjää.

Karvialaiset äänestäjät ovat perinteisesti aktiivisia kuntavaaleissa. Äänestysprosentti oli Karviassa neljä vuotta sitten 71,3. Koko maassa äänestysprosentti oli silloin 58,2.

Ennakkoäänestys jatkuu viikon. Viimeinen ennakkoäänetyspäivä on ensi tiistaina 4. huhtikuuta.

Yläri Facebookissa Reseptit Oranssi kalasoppa 0.0/5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) 1. Laita kattilaan ruokaöljy, kalaliemikuutio ja tomaattipyree.

2. Kiehauta seos vispilällä sekoittaen.

3. Lisää vesi erissä vispaamista jatkaen.

4. Kuumenna vesi kiehumispisteeseen. Kiehumista odottaessasi kuori ja pilko perunat ja porkkanat.

5. Lisää kiehuvaan veteen perunat ja porkkanat. Pienennä lämpöä.

6. Lisää kalakastike, sitruunapippuri ja makea chilikastike.

7. Anna kiehua hiljaisella lämmöllä kunnes perunat ja porkkanat ovat melkein kypsiä.

8. Keiton kiehuessa irrota lohifileestä nahka. Kuutioi filee.

9. Lisää lohikuutiot. Keitä muutama minuutti.

10. Lisää kerma ja kuumenna kiehumispisteeseen.

11. Ota kattila pois liedeltä (ja lisää sitruunamehu tai valkoviini).