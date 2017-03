Karvia on vuoden pyöräilykunta Tietoja Karvia 17.03.2017 Maarit Lehto Maarit Lehto

Karvia on valittu vuoden pyöräilykunnaksi. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi ottivat tunnustuksen vastaan Suomi Pyöräilee -tietoiskussa Helsingissä tänään perjantaina kello 12.00.

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunnan perusteluna ovat pitkäjänteinen, vaikuttava ja kuntalaisia huikeasti aktivoiva työ pyöräilyn hyväksi.

– Karvia on ensimmäinen pieni kunta, joka on koskaan saanut Vuoden pyöräilykunta -tunnustuksen. Karvian kunnianhimoinen asenne toimii loistavana esimerkkinä siitä, että myös pieni kunta voi tehdä monipuolista ja edistyksellistä työtä pyöräilyn puolesta, iloitsee Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Tarja Hosiasluoma toteaa, että pyöräily on merkittävä ennaltaehkäisevä terveysliikuntamuoto, joka on tuonut säästöjä kunnan sosiaali- ja terveystoimen menoista. Ennaltaehkäisevä työ jää usein juhlapuheisiin, mutta Karviassa sitä todella tehdään.

– Karviassa on jo pitkään ymmärretty pyöräilyn monipuoliset hyvinvointivaikutukset ja siksi aktivoimme asukkaitamme pyörän selkään kaikin mahdollisin keinoin, sanoo Tarja Hosiasluoma.

Karvia on ollut mukana Satakunnan haastepyöräilyssä vuodesta 1992. Kunta on voittanut ylivoimaisesti vapusta juhannukseen kestävän kampanjan viimeisten 10 vuoden ajan.

Kuntalaisten pyynnöstä kampanjaa on jatkettu omatoimisesti ensin elokuun ja nykyisin syyskuun loppuun.

Suorituksia on kirjattu kesän aikana yli 20 000. Kyseessä on epävirallinen Suomen ennätys suhteutettuna kunnan asukaslukuun, joka on 2 475 asukasta.

– Olemme päässeet näin hyviin tuloksiin siksi, että teemme pyöräilystä hauskaa ja sosiaalista puuhaa. Oheistapahtumissa tavataan tuttuja, jutellaan ja tarinoidaan sekä koetaan vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta. Meillä on pyöräilyn suhteen todella hyvä pöhinä päällä, sanoo Sirpa Ala-Rämi.

Vuoden pyöräilykunnaksi on aikaisemmin valittu muun muassa Helsinki, Turku, Rauma ja Oulu. Viime vuonna palkinto myönnettiin Jyväskylälle.

