Perussuomalaisten ja demarien lista pitenee Karviassa Tietoja Karvia 02.03.2017 Heikki Pettinen Ehdokkaiden määrä kasvoi Karviassa poikkeuksellisesti neljän vuoden takaisissa kuntavaaleissa, mutta nyt se jälleen laskee vähän. Eniten kokoomuksella, joka asettaa nyt 9 ehdokasta. Pisin eli 21 ehdokkaan lista on keskustalla ja toiseksi pisin perussuomalaisilla, 12 ehdokasta. Demarien listalla on 11 nimeä.

Kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto lähtevät vaaleihin kumpikin yhdellä ehdokkaalla. Viime kunnallisvaaleissa yhdellä ehdokkaalla mukana olleet vihreät eivät osallistu.

Nykyisistä valtuutetuista pois jäävät keskustan Toni Hietanen, Jaana Niemenmaa ja Antti Otava, kokoomuksen Marko Mustajärvi ja demarien Merja Holkko.

Karviassa sdp:lla ja perussuomalaisilla on yksi ehdokas enemmän kuin vuonna 2012. Kokoomus on menettänyt 5 ehdokasta, keskusta 2 ja kd 1:n. Vasemmistoliitolla on yksi ehdokas, kuten kolmissa edellisissäkin kuntavaaleissa.

Naisia ehdokkaista on 18 eli 32,7 prosenttia.

Karvian ehdokkaat

Kansallinen Kokoomus: Anne Aho, Kari Halmela, Jaakko Hietaluoma, Samuli Juurakko, Jyrki Koivumäki, Esko Luomanen, Jukka Ohrankämmen, Ari Väliaho ja Yrjö Ylilammi.

Perussuomalaiset: Johanna Anttila, Väinö Hautaluoma, Tarja Hietikko, Heikki Huhtaluoma, Veijo Kaskimäki, Joni Lentovaara, Manu Mahlamäki, Pentti Malmila, Risto Mustakoski, Jaakko Santahuhta, Ilmo Törmä ja Olavi Visuri.

Suomen Keskusta: Mari Ervelä, Jonna Haavisto, Mira Hautaluoma, Kaija Kangas, Elina Kyyhkyharju, Sami Laitila, Paula Lamminmäki, Jori Louhisuo, Marko Lähdekorpi, Rami Marttila, Jorma Niskala, Jori Nivus, Esa Pukkila, Matti Sairiala, Päivi Suominen, Kari Tuuliniemi, Paavo Tuuliniemi, Joni Vainionpää, Anne-Marie Viitala, Tomi Ylilammi ja Ritva Ylinen.

Suomen Kristillisdemokraatit: Pekka Niskala.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Kari Aalto, Tiina Järvinen, Jari Kannisto, Turkka Lintoja, Kristiina Loopere, Eija Nevala, Malle Niemelä, Iina Puskala, Voitto Raita-aho, Juha Rinne ja Rauni Virtanen.

