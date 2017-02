Tiina Koski on Karvian uusi kuntosaliohjaaja Tietoja Karvia 23.02.2017 Minna Lautamäki Karvian vapaa-ajanlautakunta on valinnut Tiina Kosken uudeksi kuntosaliohjaajaksi.

Toimeen oli yhdeksän hakijaa, joista viisi kutsuttiin haastatteluun. Parkanolaisen Kosken valinta oli lautakunnan yksimielinen päätös.

Lautakunnan perusteluissa todetaan, että Koskella on tehtävään vaadittu kelpoisuus ja riittävä työkokemus sekä haastatteluiden perusteella soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Valtuusto/kunnanhallitus on myöntänyt vuodelle 2017 määrärahat kuntosaliohjaajan/liikuntaneuvojan palkkaamiseen.

