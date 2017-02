Karviassa pyöri hetken maailman suurin jääkaruselli Tietoja Karvia 01.02.2017 Heikki Pettinen Rastiaisjärvellä pyöri lauantaina maailman suurin jääkaruselli. 700 000 kiloa painavan jäälautan halkaisija oli viisikymmentä metriä. Maailmanennätyshuumaa kesti kuitenkin vain hetken sillä jo sunnuntaina Kirkkonummella pyörähti liikkeelle 58-metrinen lautta.

Serkukset ja mökkinaapurit Mika Vainionpää ja Sami Lastula saivat idean Helsingin edustalle tehdystä jääkarusellista. Ensimmäinen Suomen lipulla koristeltu versio pyöri Rastiaisissa pari viikkoa sitten. Sen halkaisija oli noin kymmenen metriä.

Viime viikonloppuna he rakensivat jo viisi kertaa suuremman, jonka sisällä pyörivät eri suuntaan kaksi Suomen lipulla koristeltua kymmenenmetristä silmää. Nenänä oli napakelkka, ja heidän tarkoituksena oli tehdä myös pyörivä suu.

– Karuselli paisui vähän niin kuin yleensä, kun tehdään jotain erikoista, Vainionpää sanoo.

Mika Vainionpään mukaan pääkaupunkiseudulla jääkaruselleja rakentanut Janne Käpylehto oli suunnitellut Kirkkonumelle ensin vain neljäkymmentämetristä, mutta suurensi sitä, koska oli kuullut yhteisiltä tuttavilta Vainionpään ja Lastulan suunnitelmista.

– Hän nimitti sitä maailman suurimmaksi. Tästä tuli Käpylehdolle kilpailu, mutta meillä oli päivän verran isompi.

Jättilautta irtosi

kantojyrsimellä

Vainionpää ja Lastula irrottivat suuremman karusellinsa kantojyrsimellä, eikä siihen kulunut aikaa kuin noin puolitoista tuntia, vaikka sahattavaa oli lähes 160 metriä. Eniten aikaa tuhraantui Vainionpään mukaan mittauksiin ja työvälineiden haeskeluun.

He maalasivat kehän jäähän spray-maalilla, minkä jälleen he jyrsivät noin 5 senttimetriä leveän uran jään ja jäälautan väliin.

Kymmenmetriset silmät he sahasivat moottorisahalla, kuten myös heidän aiemmin tekemänsä pienen jääkarusellin.

Vainionpää kertoo, että heillä oli kova työ Lastulan ja muiden mökkinaapureiden kanssa saada karuselli liikkeelle yön jäljiltä, sillä sahattu ura jäätyy lautan pysähdyttyä.

Pää meni

pyörälle

Isoa karusellia pyöritti ensin kantojyrsin ja sitten mönkijä. Vainionpää arvelee, että jäälautta olisi liikkunut myös perämoottorin voimalla. Silmiä pyörittivät perämoottorit.

– Kun 700 tonnia lähtee pyörimään, se pyörii kanssa. Kyllä siinä pää meni vähän pyörälle.

Mika Vainionpää kutsui Facebookissa tutustumaan jääkaruselliin sunnuntaina, ja muutamia ihastelijoita paikalla kävikin.

– Keli oli sellainen, ettei jäällä viihtynyt. Omat lapsetkin pääsivät nyt harmittavan vähän olemaan karusellissa.

Lisää luvassa

jos talvi jatkuu

Mika Vainionpää suunnittelee, että jos talvea riittää, hän saattaa muokata kantojyrsintä siten, että sillä pääsee läpi vahvastakin jäästä ilman lisäsahausta. Jään vahvuus oli karusellin alueella nyt noin 35 senttiä.

– Silloin lautan irroittaminen kävisi todella nopeasti. Voisihan sitä tehdä vaikka kuinka ison karusellin, mutta ei ole aikaa, sillä olen lähdössä pariksi viikoksi töihin Saksaan.

– Tämä on kuitenkin ollut vain hauskanpitoa ja kuvailua, joten siihen pitää olla oma aikansa töiden ulkopuolelta.

Eikö Vainionpään yritykseltä Pohjolan Kantojyrsintä- ja Arboristipalvelulta sitten voi tilata jääkarusellia?

– Toki tällaisen voi tilata, hän naurahtaa.

Ensimmäisestä jääkarusellista on video netistä, ja Vainionpää lupaa julkaista videon työkiireiden jälkeen myös toisesta. Rastiaisjärvellä pyöri lauantaina maailman suurin jääkaruselli. 700 000 kiloa painavan jäälautan halkaisija oli viisikymmentä metriä. Maailmanennätyshuumaa kesti kuitenkin vain hetken sillä jo sunnuntaina Kirkkonummella pyörähti liikkeelle 58-metrinen lautta.Serkukset ja mökkinaapurit Mika Vainionpää ja Sami Lastula saivat idean Helsingin edustalle tehdystä jääkarusellista. Ensimmäinen Suomen lipulla koristeltu versio pyöri Rastiaisissa pari viikkoa sitten. Sen halkaisija oli noin kymmenen metriä.Viime viikonloppuna he rakensivat jo viisi kertaa suuremman, jonka sisällä pyörivät eri suuntaan kaksi Suomen lipulla koristeltua kymmenenmetristä silmää. Nenänä oli napakelkka, ja heidän tarkoituksena oli tehdä myös pyörivä suu.– Karuselli paisui vähän niin kuin yleensä, kun tehdään jotain erikoista, Vainionpää sanoo.Mika Vainionpään mukaan pääkaupunkiseudulla jääkaruselleja rakentanut Janne Käpylehto oli suunnitellut Kirkkonumelle ensin vain neljäkymmentämetristä, mutta suurensi sitä, koska oli kuullut yhteisiltä tuttavilta Vainionpään ja Lastulan suunnitelmista.– Hän nimitti sitä maailman suurimmaksi. Tästä tuli Käpylehdolle kilpailu, mutta meillä oli päivän verran isompi.Vainionpää ja Lastula irrottivat suuremman karusellinsa kantojyrsimellä, eikä siihen kulunut aikaa kuin noin puolitoista tuntia, vaikka sahattavaa oli lähes 160 metriä. Eniten aikaa tuhraantui Vainionpään mukaan mittauksiin ja työvälineiden haeskeluun.He maalasivat kehän jäähän spray-maalilla, minkä jälleen he jyrsivät noin 5 senttimetriä leveän uran jään ja jäälautan väliin.Kymmenmetriset silmät he sahasivat moottorisahalla, kuten myös heidän aiemmin tekemänsä pienen jääkarusellin.Vainionpää kertoo, että heillä oli kova työ Lastulan ja muiden mökkinaapureiden kanssa saada karuselli liikkeelle yön jäljiltä, sillä sahattu ura jäätyy lautan pysähdyttyä.Isoa karusellia pyöritti ensin kantojyrsin ja sitten mönkijä. Vainionpää arvelee, että jäälautta olisi liikkunut myös perämoottorin voimalla. Silmiä pyörittivät perämoottorit.– Kun 700 tonnia lähtee pyörimään, se pyörii kanssa. Kyllä siinä pää meni vähän pyörälle.Mika Vainionpää kutsui Facebookissa tutustumaan jääkaruselliin sunnuntaina, ja muutamia ihastelijoita paikalla kävikin.– Keli oli sellainen, ettei jäällä viihtynyt. Omat lapsetkin pääsivät nyt harmittavan vähän olemaan karusellissa.Mika Vainionpää suunnittelee, että jos talvea riittää, hän saattaa muokata kantojyrsintä siten, että sillä pääsee läpi vahvastakin jäästä ilman lisäsahausta. Jään vahvuus oli karusellin alueella nyt noin 35 senttiä.– Silloin lautan irroittaminen kävisi todella nopeasti. Voisihan sitä tehdä vaikka kuinka ison karusellin, mutta ei ole aikaa, sillä olen lähdössä pariksi viikoksi töihin Saksaan.– Tämä on kuitenkin ollut vain hauskanpitoa ja kuvailua, joten siihen pitää olla oma aikansa töiden ulkopuolelta.Eikö Vainionpään yritykseltä Pohjolan Kantojyrsintä- ja Arboristipalvelulta sitten voi tilata jääkarusellia?– Toki tällaisen voi tilata, hän naurahtaa.Ensimmäisestä jääkarusellista on video netistä, ja Vainionpää lupaa julkaista videon työkiireiden jälkeen myös toisesta. Katso video pienemmän jääkarusellin teosta Rastiaisjärvellä https://www.youtube.com/watch?v=RbbSsIx7_1Q

Yläri Facebookissa Reseptit Pakkaskelin kalaseljanka 0.0/ 5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) Kuumenna öljy kattilassa. Lisää suikaloidut kasvikset ja kypsyä noin 20 minuuttia. Lisää tomaattisosetta ja hauduta hetki. Lisää kuuma kalaliemi ja mausteet ja pehmennä kasvikset keittämällä. Lisää kalapalat, kurkkuviipaleet, kaprikset ja tilli. Mausta keitto sitruunan mehulla.