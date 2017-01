Koulun piha sai ensimmäisen kymppitonnin

Tietoja Karvia 04.01.2017 Minna Lautamäki

Karvia on saanut 10 000 euron avustuksen monitoimikentän rakentamiseen. Monitoimikenttä eli Ässäkenttä pystytetään ensi vuonna valmistuvan yhtenäiskoulun pihalle.

Tekonurmipintaisen kentän koko on 24 metriä kertaa 12 metriä. Aidatun pelialueen päädyissä on maalit ja laitojen ulkopuolella lentopallotolpat sekä koripallokori juniorikorkeudella.

Kentän hinta on 25 500 euroa, josta kunnan omavastuuosuus on 15 000 euroa.

Ässäkenttä on kuntien, Suomen Palloliiton ja S-ryhmän valtakunnallinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on rakentaa noin 20 monitoimikenttää vuodessa ympäri Suomea.

Liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämin mukaan Karvian Ässäkenttä kuuluu osana yhtenäiskoulun virikkeellistä ja liikunnallista pihakokonaisuutta.

– Pihasta on tarkoitus tehdä sekä koululaisten välituntipiha että kaikkia kuntalaisia palveleva lähiliikuntapaikka. Kunta on hakenut laitteisiin 120 000 euron avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Koko piha-alueen kustannusarvio on noin 340 000 euroa. Hinta sisältää laitteiden lisäksi pohjatyöt, valaistuksen ja turva-alueet.

Avin myöntämä avustus voi olla maksimissaan 35 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Karvia perustelee monipuolisen lähiliikuntapaikan tarpeellisuutta sillä, että se motivoi kuntalaisia terveysliikuntaan. Koulun lähietäisyydellä, noin kilometrin säteellä on 800 kotitaloutta.

– Kunnon pihalle on tilausta, sillä yhtenäiskoulussa on yli 200 oppilasta kyläkoulujen lakkauttamisen jälkeen. Yläkoulun aikana pihassa oli vain asvaltti ja pyörätelineet, Ala-Rämi toteaa.

Hän muistuttaa, että karvialaiset harrastavat innokkaasti liikuntaa. Kunnan kuntosaliakin käyttää 450 kuntalaista, ja ulkoliikuntapaikan monipuoliset välineet sopivat sekä eläkeläisryhmille että liikuntaleikkikoululaisille.

Ala-Rämi kertoo, että kenttää on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa.

– Lasten ja nuorten kanssa on käyty muun muassa Seinäjoella kokeilemassa erilaisia välineitä. Käyttäjien mielipiteet ovat tärkeitä, ja heitä on kuunneltu herkällä korvalla.