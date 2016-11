Mustajoen sillan avaus siirtyy viikolla Tietoja Karvia 02.11.2016 Heikki Pettinen Alkkiantiellä olevan Mustajoen sillan korjaaminen kestää suunniteltua kauemmin, sillä se on osoittautunut odotettua huonokuntoisemmaksi. Silta avataan uudelleen liikenteelle vasta perjantaina 11. marraskuuta kello 16 eli viikkoa myöhemmin kuin oli tarkoitus.

Mustajoen sillan palkit olivat oletettua huonommassa kunnossa ja lisäksi sillan maatuet olivat taipuneet, mitkä aiheuttivat ylimääräistä työtä. Maatukien taipumista ei voitu havaita ennen sillan kannen purkua.

