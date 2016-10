Liikenne katkeaa Mustajoen sillalla remontin vuoksi Tietoja Karvia 21.10.2016 Heikki Pettinen Alkkiantiellä olevan Mustajoen sillan korjaus alkaa maanantaina. Töiden vuoksi liikenne sillalla katkaistaan maanantaiaamuna kello 9. Siltapaikan voi kiertää Karviankyläntien ja Prinkkiläntien kautta. Remontin aikana sillan yli ei pääse edes kevyt liikenne.

Mustajoen silta on puinen liimattu palkkisilta ja se on rakennettu 1977. Sillan kansi on erittäin huonokuntoinen. Sillan kannesta uusitaan kulutuslankutus ja teräksiset niskapalkit sillan kannen alta. Lisäksi sillan matalat kaiteet uusitaan nykyistä korkeammiksi.

