Marianne Ojala on uusi rakennustarkastaja Tietoja Karvia 20.10.2016 Minna Lautamäki Karvia palkkaa määräaikaiseksi rakennustarkastajaksi diplomi-insinööri Marianne Ojalan. Hän aloittaa tehtävässä marraskuun alussa, ja työsuhde jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

Työsuhde on osa-aikainen, ja Ojala hoitaa tehtävää 40 prosentin työajalla.

Paikkaa ei tarvinnut laittaa julkiseen hakuun, koska virkasuhde on määräaikainen, ja Ojala ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään.

Määräaikaisuutta perustellaan muun muassa sillä, että tehtävänjako on vielä avoin valmisteilla olevassa maakuntauudistuksessa.

Karvialla on tällä hetkellä Parkanon kanssa sopimus rakennusvalvonnan järjestämisestä. Sen mukaan Karvia on ostanut Parkanolta ostopalveluna yhden rakennustarkastajan työpäivän viikossa.



Varajärjestely jatkuu

Parkanon kanssa



Karvia päätti kuitenkin elokuussa palkata oman rakennustarkastajan, koska yksi viikkotyöpäivä ei riitä tehtävien hoitamiseen.

Ostopalvelusopimuksen riittämättömyys on käynyt selväksi varsinkin kesäkuukausien aikana.

