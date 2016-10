Arja Tuohiluoman työt tutkivat ihmiselon eri vaiheita

Tietoja Karvia 06.10.2016

Kuvataiteilija Arja Tuohiluoman työt kuvaavat ihmiselon eri vaiheita lapsuudesta vanhuuteen. Elämän kehällä -näyttelyn taulut kiertävät Karviatalon aulatilaa aikajärjestyksessä.

Ensimmäisessä kuvassa nukkuu sykkyrällä kalevalainen karhunpoika. Se on tehty puupiirrostekniikalla, kuten pääosa näyttelyn töistä.

Karhutyön erikoisuus on se, että piirros on kaiverrettu puukiekolle. Siksi valmiissa piirroksessa näkyvät karhun ääriviivojen lisäksi myös puun vuosirenkaat.

Aihe ja tekniikka kuvastavat Tuohiluoman taidetta. Hän tutkii mielellään ihmisiä, eläimiä ja luontoa, ja töitä yhdistävät puupiirrostekniikan elävä pinta ja maanläheinen värikylläisyys.

– Puupiirrostekniikka on minun juttuni. Puu on elävä, lämmin ja rouhea materiaali. Vuoleminen, värien kerroksellisuus ja lopputuloksen yllätyksellisyys jaksavat kiehtoa aina vaan, taiteilija kertoo.

Puupiirros on vanha graafinen työtapa. Lopputulos syntyy kohopainotekniikalla. Taiteilija vuolee ensin kuva-aiheen puulaatalle, yleensä puun halkaisupintaan, jolloin kuvan pintaa elävöittävät puun syyt.

Monta

työvaihetta

Painoväri levitetään laatalle telalla, ja laatan päälle lasketaan painopaperi, johon kuva siirtyy hiertämällä. Tuohiluoma kertoo, että tekniikka on työläs, sillä jokainen työssä esiintyvä väri tarvitsee oman painokertansa.

– Työn edistyminen on muutenkin monivaiheinen ja pitkäjänteisyyttä vaativa prosessi. Ensin on luonnos, sitten vuoleminen, värien vedostus erikseen ja kuivumen, hän luettelee.

Yleensä Tuohiluoma tekee yhdestä kuva-aiheesta 5–6 vedosta.

Aiheita töihin ei ole vaikea löytää. Elämän ilot ja surut ovat loputon innoituksen lähde.

Ihmisen elämään sisältyy monia kasvun paikkoja. Taiteilija käsittelee töissään koulumuistoja, kuohuvaa nuoruutta, parisuhdetta ja elämänkaaren loppuvaiheita.

– Olen piirtänyt lapsesta asti ja aina käsitellyt tunteita kuvittamalla. Tarve korostuu nykyään, kun maailma on rauhaton ja tietoa tulvillaan. Taidetta tehdessä voin rauhoittua ja vetäytyä tunteineni omaan hiljaiseen maailmaani. Luonto ja ihminen tunteineen ovat ehtymätön aiheiden lähde.

Vastakohtien

tekniikat

Arja Tuohiluoma on syntynyt, kasvanut ja käynyt koulunsa Karviassa. Lähes koko aikuisikänsä hän on asunut Jyväskylässä, jossa teki elämäntyönsä somistajana. Nykyään hän on eläkkeellä.

Tuohiluoma kertoo, että ensimmäinen varsinainen innoittaja kuvataiteen pariin oli alakoulun opettaja Mirja Luodetlahti.

– Luodetlahti itse oli loistava piirtäjä, Tuohiluoma muistelee.

Sittemmin kuvallisen ilmaisun liekki pääsi valloilleen Kankaanpään Taidekoulussa, jossa Tuohiluoma oppi hallitsemaan perustekniikat.

Jyväskylässä käytössä on oma työtila, ja hän on osallistunut aktiivisesti myös Jyväskylän kaupungin Grafiikan pajan kursseille ja näyttelyihin .

Karviassa esillä on myös Tuohiluoman vesiväritöitä.

– Vesiväritekniikka on vaativa, nopea ja inspiroiva tapa kuvata, täydellinen vastakohta hitaalle puupiirrosmenetelmälle.