Pirkko Hakola edustaa Karviaa vammaisneuvostossa Tietoja Karvia 06.10.2016 Maarit Lehto Kunnanhallitus on nimennyt Pirkko Hakolan Karvian kunnan edustajaksi Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostoon.

Vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) jäsenkuntien ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se toimii myös vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisneuvostona

Tehtäviin kuuluu muun muassa aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä lausuntojen antaminen vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa.

Vammaisneuvosto edistää osaltaan vammaisten elinoloja ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua.

Lisäksi vammaisneuvosto kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle Pohjois-Satakunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat.

