Ulla Arkko vierailee Karviassa Tietoja Karvia 13.09.2016 Runoilija Ulla Arkko tulee tämän viikon torstaiksi Lapinlahdelta Karviaan katsastamaan sen rakkaita maisemia. Varsinainen vierailukohde on Moon Karviasta -torimyymälä, missä Arkko myy ja signeeraa runokirjojaan. Lupaapa hän esittääkin joitakin runojaan.

Myynnissä on tosin vain toinen runokokoelma Muistojen maa laulamaan saa. Esikoiskokoelman Tanssiva tuuli kuiskauksen kuuli painos on jo myyty loppuun.



Ulla Arkko Moon Karviasta -myymälässä torstaina 15.9. klo 10–17. Runoilija Ulla Arkko tulee tämän viikon torstaiksi Lapinlahdelta Karviaan katsastamaan sen rakkaita maisemia. Varsinainen vierailukohde on Moon Karviasta -torimyymälä, missä Arkko myy ja signeeraa runokirjojaan. Lupaapa hän esittääkin joitakin runojaan.Myynnissä on tosin vain toinen runokokoelma Muistojen maa laulamaan saa. Esikoiskokoelman Tanssiva tuuli kuiskauksen kuuli painos on jo myyty loppuun.Ulla Arkko Moon Karviasta -myymälässä torstaina 15.9. klo 10–17.

Yläri Facebookissa