150 vuoden historia pääsi kansien väliin Tietoja Karvia 25.08.2016 Niina Martikainen





Karvian tarina 1800-luvulta nykypäivään ilmestyi juuri kaikkien luettavaksi kirjana Karvia kuntana – välähdyksiä elosta ja olosta 150 vuoden mittaan.

Kovakantisella historiateoksella juhlistetaan kunnan merkkivuotta, ja virallisesti se julkistamistilaisuus pidetään 14. syyskuuta kunnantalolla. Kirja on kuitenkin jo myynnissä kunnantalolla ja Moon Karviasta -myymälässä.

Ensi alkuun otettiin 700 kappaleen painos, mutta kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman mukaan lisää painetaan heti kun tarve tulee.

– On iso asia, että kunnan historia 150 vuoden ajalta on saatu kansien väliin, hän sanoo.

Kirjan on koonnut Rauni Virtanen, jonka lähteinä olivat kunnanhallituksen ja varhaisilta ajoilta kunnallislautakunnan pöytäkirjat. Tekstin tarkistamisesta ja karsimisesta vastasi juhlatyöryhmä, jonka kokouksiin osallistuivat Hosiasluoman ja Virtasen itsensä lisäksi Voitto Raita-aho, Maria Laaksoharju, Hanna Vainionpää, Esa Pukkila ja Kaija Kangas.

Vaikka muu työryhmä osallistui kirjantekoon kommentoimalla ja esittämällä omia näkemyksiään, Tarja Hosiasluoma antaa kirjoittajalle suurimman kunnian.

– Raunilla oli kirjan teossa valtava työ. Hän myös pääsääntöisesti päätti painotukset, mitä se sisältää.



Työ oli raskas,

mutta kiinnostava



Rauni Virtanen aloitti Karvian historiateoksen laatimisen viime vuoden toukokuussa. Työ alkoi ensin pikku hiljaa, mutta joulun alla ja tammikuussa Virtanen teki ympäripyöreitä työpäiviä.

– Tämän kirjan kirjoittaminen oli raskainta, mitä olen koskaan tehnyt. Toki myös mielenkiintoista, koska rakastan historiaa, hän kertoo.

Lähdemateriaalissa eli kunnanhallituksen pöytäkirjoissa olleet asiat olivat Virtaselle ennestään monelta osin tuttua, sillä hän on itse istunut Karvian kunnanhallituksessa muutamia kausia vuodesta 1981 alkaen ja yhden kauden myös valtuustossa.

Kirjoittaja kertoo olevansa lopputulokseen kohtalaisen tyytyväinen. Kirjasta tuli hänen mielestään kaunis. Tekstiä elävöittää runsas kuvitus.

Virtanen antaa kuvien keräämisestä suuren kiitoksen kunnan työntekijöille Sirpa Ala-Rämille ja Arja Honkaselle. Aikaa meni paljon sekä kuvien hankkimisessa että valitsemisessa.

Rauni Virtanen sai kirjan omalta osaltaan valmiiksi alkuvuodesta. Sen jälkeen työstämisestä painokuntoon on vastannut juhlatyöryhmä.

Virtanen ei pitänyt kaikista muutoksista, jotka työryhmä kirjaan teki.

– Kirjan nimeen tuli ilmaisu välähdyksiä elosta ja olosta. Käsitän elon tarkoittavan vaihtelevia elinolosuhteita, joita on ollut nälänhädästä parempiin aikoihin. Olo taas on sitä, miltä tuntuu asua ja viihtyä Karviassa, hän erittelee.

Virtasen mukaan tunnepuolta ja viihtymistä kirjasta nyt puuttuu, vaikka hän yritti tätäkin asiaa pöytäkirjoista nostaa esiin sen verran kuin sitä niissä oli.

– Kirjasta karsittiin kulttuuripuolta, kuten ystävyyskuntavierailuja ja teatteriasiaa, vaikka ne juuri kuvaavat ihmisten viihtymistä ja elämistä, Virtanen pahoittelee.



Kirjoittajan kommentit

elävöittävät tekstiä



Jotkut ovat kritisoineet kirjaa tylsäksi ja kuivaksi. Kirjoittaja huomauttaa tähän, että kun teksti perustuu kunnanhallituksen pöytäkirjoihin, niin lähdeteokset eivät ole eloisimpia mahdollisia.

– Olen silti yrittänyt tehdä kirjasta mahdollisimman mielenkiintoisen, Rauni Virtanen sanoo.

Hän on lisännyt varsinaisen tekstin oheen kommentteja, joissa muun muassa verrataan vuosikymmenten takaista tilannetta nykyiseen tai taustoitetaan tekstissä mainittua päätöstä.

