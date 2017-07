Pesäpalloa Paroonin markkinoilla 4. elokuuta Tietoja Parkano 21.07.2017 Kimmo Vesanto Pesäpallo oli Parkanossa suosituin laji pitkään ja menestystä Parkanon Urheilijoiden nimissä saavutettiin useiden joukkueiden voimin. Tyttöjen joukkue voitti jopa useamman suomenmestaruuden. Yläasteiden suomenmestaruuden voitto Parkanon Yläasteen nimissä saavutettiin vuonna 1977 eli tasan neljäkymmentä vuotta sitten.

Parkanon markkinoiden aikaan oli tapana pelata markkinaottelu eri kokoonpanoin, mutta joskus myös sarjapeli osui sopivasti tuohon ajankohtaan. Muutamana vuonna pelattiin ukkomiehet–poikamiehet-ottelu, kun miesten joukkueita piirisarjassa oli jopa kaksi kappaletta. Lisäksi kaikissa ikäluokissa oli tyttöjen ja poikien joukkueet.

Edellisestä kohtaamisesta on jo muutama vuosi. Kyselyitä niin yleisöltä kuin entisiltä pelaajilta on tullut siinä määrin, että peli on syytä järjestää, kun pelaajien ikä vielä sallii.

Parkanon 150-vuotisjuhlan kunniaksi on tarkoitus koota entiset ParkU:n riveissä pelanneet pelimiehet yhteen markkinoiden aikaan. Pelipäiväksi on sovittu perjantai 4. elokuuta kello 18.30. Joitakin pelaajia on jo ilmoittautunut, ja mukaan toivotaan kaikki joukkueissa pelanneet. Toivottavasti tätä kutsua vievät eteenpäin myös pelaajien sukulaiset ja tuttavat, koska kaikkia ei onnistuta tavoittamaan.

Tapahtuman on tarkoitus koota samalla kaikki entiset parkanolaiset mukaan markkinoiden yhteyteen, jotta voidaan kohdata nuoruuden aikaisia ystäviä ja kavereita.

Toivottavasti saamme kokoon parin joukkueen verran peliin kykeneviä, jotta voimme tarjota katsomon täyteiselle yleisölle entisaikojen hyvää urheiluviihdettä. Toki paikalle toivotaan myös ne entiset pelaajat, joiden tämänhetkinen pelikunto ei ole ihan kohdallaan.

Lisää tietoa ottelusta lähempänä pelipäivää. Yhteydenotot ja ilmoittautumiset Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Pesäpallo oli Parkanossa suosituin laji pitkään ja menestystä Parkanon Urheilijoiden nimissä saavutettiin useiden joukkueiden voimin. Tyttöjen joukkue voitti jopa useamman suomenmestaruuden. Yläasteiden suomenmestaruuden voitto Parkanon Yläasteen nimissä saavutettiin vuonna 1977 eli tasan neljäkymmentä vuotta sitten.Parkanon markkinoiden aikaan oli tapana pelata markkinaottelu eri kokoonpanoin, mutta joskus myös sarjapeli osui sopivasti tuohon ajankohtaan. Muutamana vuonna pelattiin ukkomiehet–poikamiehet-ottelu, kun miesten joukkueita piirisarjassa oli jopa kaksi kappaletta. Lisäksi kaikissa ikäluokissa oli tyttöjen ja poikien joukkueet.Edellisestä kohtaamisesta on jo muutama vuosi. Kyselyitä niin yleisöltä kuin entisiltä pelaajilta on tullut siinä määrin, että peli on syytä järjestää, kun pelaajien ikä vielä sallii.Parkanon 150-vuotisjuhlan kunniaksi on tarkoitus koota entiset ParkU:n riveissä pelanneet pelimiehet yhteen markkinoiden aikaan. Pelipäiväksi on sovittu perjantai 4. elokuuta kello 18.30. Joitakin pelaajia on jo ilmoittautunut, ja mukaan toivotaan kaikki joukkueissa pelanneet. Toivottavasti tätä kutsua vievät eteenpäin myös pelaajien sukulaiset ja tuttavat, koska kaikkia ei onnistuta tavoittamaan.Tapahtuman on tarkoitus koota samalla kaikki entiset parkanolaiset mukaan markkinoiden yhteyteen, jotta voidaan kohdata nuoruuden aikaisia ystäviä ja kavereita.Toivottavasti saamme kokoon parin joukkueen verran peliin kykeneviä, jotta voimme tarjota katsomon täyteiselle yleisölle entisaikojen hyvää urheiluviihdettä. Toki paikalle toivotaan myös ne entiset pelaajat, joiden tämänhetkinen pelikunto ei ole ihan kohdallaan.Lisää tietoa ottelusta lähempänä pelipäivää. Yhteydenotot ja ilmoittautumiset Kimmo Vesanto

Yläri Facebookissa Reseptit Marinoidut pikkutatit 0.0/5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) 1. Puhdista tatit huolella.

2. Mittaa ja sekoita keitinliemen ainekset kattilaan. Kuumenna kiehumispisteeseen.

3. Keitä tatteja 3–8 minuuttia siten, että ne eivät pehmene liikaa.

4. Valuta sieniä talouspaperin päällä 2–3 tuntia.

5. Lado tatit tölkkeihin pippurin ja laakerinlehden kanssa. Peittele öljyyn. Sulje tölkki huolella.

Tatit säilytetään kylmässä. Annetaan maustua vähintään 3 viikkoa. Sienten pitää pysyä öljyllä peitettyinä ja ne tulee käyttää parin kuukauden aikana.