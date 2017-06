Parkanon kaupungisihteeriksi Juha Rinta-Jouppi Tietoja Parkano 19.06.2017 Heikki Pettinen Kaupunginhallitus valitsi Juha Rinta-Joupin, 39, Parkanon kaupunginsihteeriksi. Virka on uusi, se korvaa aiemman kansliasihteerin viran.

Hallintotieteiden maisteri Rinta-Jouppi on varsinaissuomalaisen Nousiaisten kunnan hallintojohtaja ja hoitaa tällä hetkellä myös Nousiaisten kunnanjohtajan tehtäviä.

Varalle kaupunginhallitus valitsi Sanna Kormanon. Virkaa haki 23 henkilöä. Kaupunginhallitus valitsi, 39, Parkanon kaupunginsihteeriksi. Virka on uusi, se korvaa aiemman kansliasihteerin viran.Hallintotieteiden maisteri Rinta-Jouppi on varsinaissuomalaisen Nousiaisten kunnan hallintojohtaja ja hoitaa tällä hetkellä myös Nousiaisten kunnanjohtajan tehtäviä.Varalle kaupunginhallitus valitsi Sanna Kormanon. Virkaa haki 23 henkilöä.

Yläri Facebookissa Reseptit Mustikkakukko ei syrji vadelmia 0.0/5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) Valmistus

1. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää ruis- ja leivinjauheseos. Sekoita tasaiseksi.

2. Taputtele taikinasta 2/3 osaa vuoan pohjalle ja reunoille. Lisää marjat, joihin on sekoitettu sokeri ja perunajauho.

3. Tee lopusta taikinasta kansi, ja taputtele se marjojen päälle.

4. Paista 200 asteessa tunnin ajan.