Kipinäpartio haastaa patikoimaan Tietoja Parkano 04.05.2017 Minna Lautamäki Kipinäpartio täyttää tänä vuonna 70 vuotta, ja lippukunta juhlistaa merkkivuottaan patikoimalla. Mukaan Paroonin taipaleen patikkaretkelle kutsutaan kaikki kynnelle kykenevät parkanolaiset.

– Erikoishaasteen saavat nykyiset ja uudet valtuutetut. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden tutustua vaellusreittiin, joka on jäänyt Parkanossa vähemmälle huomiolle, lippukunnanjohtaja Juhani Haapakoski kertoo.

Paroonin taival kulkee Aurejärven Mikonniemestä Viinikkaan, ja reitti on pituudeltaan reilu 20 kilometriä.

Koko taivalta ei tarvitse tarpoa. Koska kyseessä on koko perheen tapahtuma, Kipinäpartio tarjoaa kolme eripituista reittiä.

Matkaan lähdetään bussilla Viinikan pallokentältä lauantaiaamuna Bussi vie osan porukasta Mikonniemeen, josta vaelletaan koko matka Viinikkaan. Bussilla pääsee myös Saaresjärvelle, josta on noin 9 kilometriä patikoitavaa Viinikkaan tai Niemenperätielle, josta kertyy neljä kilometriä Viinikan pururadan päähän.

Ydinjoukon muodostavat partiolaiset, jotka vaeltavat ikäryhmittäin eripituiset reitit. 7–10-vuotiaat Sudenpennut kävelevät neljä kilometriä, 10–13-vuotiaat Seikkailijat 9 kilometriä ja yli 13-vuotiaat Samoajat aikovat tarpoa koko reitin Mikonniemestä Viinikkaan. Lippukunta tarjoaa bussimatkan ja matkanvarrella evästä ja juomaa. Mukaan lähteville patikoijille viiden euron eväsmaksu on vapaaehtoinen.

– Lisäksi jokaisella osuudella mukana patikoi vastuuhenkilö, joka huolehtii, että kaikki pysyvät porukan mukana, Haapakoski lupaa.

Hän ohjeistaa patikoimaan lähteviä varustautumaan sään mukaisella vaatetuksella sekä varrellisilla jalkineilla, sillä reitillä on myös risukkoa.

– Tukevat jalkineet ovat tärkeät, koska kaikki polut eivät ole auki. Lisäksi kannattaa ottaa mukaan reppu juomapulloa ja pikkuevästä varten sekä päähine suojaamaan auringolta. Jokainen osallistuja saa meiltä muistoksi kartan, josta näkee koko reitin. Haapakosken mukaan juhlavuoden marssilla halutaan juhlia myös 150-vuotiasta Parkanoa ja 100-vuotiasta Suomea.

Paroonin taival sopii teemaan mainiosti. - Se on hieno ja perinteinen reitti, joka uhkaa vähäisen käytön takia häipyä maastosta. Koko perheen päivävaellus Paroonin taipaleella lauantaina 13. toukokuuta, lähtö Viinikan pallokentältä kello 10. Ilmoittautumisohjeet Kipinäpartion nettisivuilla.

Yläri Facebookissa Reseptit Ruutin suklaiset muffinssit 0.0/ 5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) noin 12 isoa muffinssia Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita jauhot, kaakaojauhe, leivinjauhe, vaniljasokeri ja suola keskenään. Sekoita munavaahtoon vuorotellen siivilöityä jauhoseosta, sulatettua rasvaa ja vaniljakastiketta. Sekoita varovasti tasaiseksi taikinaksi. Rouhi maitosuklaa ja sekoita se varovasti taikinaan. Laita taikinaa isoihin muffinssivuokiin noin puoliväliin asti ja asettelu vuoat pellille. Paina jokaiseen muffinssiin yksi pala valkosuklaata taikinan keskelle siten, että suklaa peittyy. Paista 200 asteessa noin 15 minuuttia.