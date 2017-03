Takoma hakee itseään konkurssiin Tietoja Parkano 20.03.2017 Heikki Pettinen Takoma-konsernin emoyhtiö Takoma Oyj:n sekä Takoma-konsernin voimansiirron ratkaisuja tarjoavan tytäryhtiön Takoma Gears Oy:n hallitukset ovat päättäneet jättää yhtiöitä koskevat konkurssihakemukset. Konsernin ainoa yksikkö on Parkanon Rumalankankaalla toimiva Takoma Gears, jonka palkkalistoilla on noin 80 henkeä.

Pörssiyhtiö Takoma Oyj on Panostaja Oyj:n tytäryhtiö. Omistajat toteavat pörssitiedotteessaan yhtiöiden toiminnan olleen raskaasti tappiolla, koska offshore- ja meriteollisuuden kysyntä on laskenut.

Takomassa on ollut syksystä 2014 käynnissä saneerausohjelma, jonka jatkamiseksi olisi tarvittu merkittävä lisärahoitus. Siihen ei pääomistaja Panostaja ollut valmis.

Omistajat etsivät toiminnalle jatkajaa.

