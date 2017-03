Joka kolmas ehdokas pääsee nyt läpi Parkanossa

Parkano 02.03.2017 Heikki Pettinen

Parkanossa puolueet tarjoavat kuntavaaleihin yhteensä 89 ehdokasta, mikä on 14 vähemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa. Kun samalla kaupunginvaltuuston paikkamäärä nostettiin neljällä eli 31:een, niin yksittäisen ehdokkaan läpimenon mahdollisuudet kasvoivat merkittävästi. Viime vaaleissa valituksi tuli suunnilleen joka neljäs ehdokas, nyt joka kolmas pääsee valtuustoon.

Sosialidemokraatteja lukuun ottamatta kaikilla puolueilla on nyt vähemmän ehdokkaita kuin edellisissä kuntavaaleissa. Demarit ovat liikkeellä 19 ehdokkaalla. Keskustalla on 23 ehdokasta, yksi vähemmän kuin viimeksi. Perussuomalaisilla ehdokkaita on 21 (–6), kokoomuksella 16 (–4), vasemmistoliitolla 7 (–2) ja kristillisdemokraateilla 3 (–1). Keskusta ja kristillisdemokraatit ovat jälleen vaaliliitossa.

89 ehdokkaasta on naisia 30, joten jo nyt tiedetään, että tulevassa valtuustossa on ainakin yksi mies.

657 ääntä etsii uutta kotia

Nykyisistä valtuutetuista 6 ei asetu ehdolle. Jo aiemmin poisjäännistään ilmoittaneiden keskustan Kari Kärkkäisen, perussuomalaisten Jorma Lannetan ja Tellervo Kilkin sekä kokoomuksen Samuli Saarelan lisäksi vapaaehtoisesti luopuvat paikastaan keskustan Taina Niiranen ja kokoomuksen Hannu Laholuoma.

Kuusikolta jää teoriassa jakoon ison äänipotti, kaikkiaan 657 ääntä. Vuoden 2012 vaaleissa Kärkkäinen ja Laholuoma olivat puolueidensa selkeät ääniharavat ja Lannettakin keräsi seitsemänneksi eniten ääniä Parkanossa.

Toisaalta perussuomalaisten listalle tekee paluun Klaus Myllymäki, joka vuoden 2008 kuntavaaleissa keräsi 174 ääntä, kolmanneksi eniten Parkanossa. Viime kuntavaaleissa Myllymäki ei ollut ehdolla.

Siirtymiä listalta toiselle on tällä kertaa huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa. Viimeksi kokoomuksen ehdokkaana ollut Kauko Kallioniemi on nyt demareiden listalla, mutta hän korostaa olevansa sitoutumaton ehdokas.

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokkaaksi esitettyjen vaalikelpoisuuden maanantaina.

Parkanon ehdokkaat

Suomen Keskusta: Hilkka Ala-Kauhaluoma, Aki Haapaniemi, Erkki Kallio, Juha Kalliokoski, Mika Kelkkasalo, Ilpo Konttinen, Perttu Kovesjärvi, Annika Käenmäki, Ari Lamminmäki, Saija Lannetta, Riikka Lehtisaari, Manta Liesjärvi, Pertti Linna, Antti Luusalo, Jouko Marttila, Mirja Mattila, Juha Mustajärvi, Kimmo Myllyniemi, Taru Piilola, Pertti Runsas, Susanne Talonen-Seppälä, Riku Viitanen ja Taisto Viitasalo.

Perussuomalaiset: Pertti Heino, Janne Heinola, Joona Kirvesniemi, Riitta-Liisa Kohtakangas, Terttu Kukkula, Kyösti Mansikkaviita, Raija Mansikkaviita, Klaus Myllymäki, Vesa Nevanranta, Kalevi Niemenmaa, Reijo Ojennus, Janne Penttilä, Katja Rintala, Jari Sammatti, Marianna Sammi, Mira Sälkänmäki, Veikko Taipale, Juha Talonen, Hannu Valli, Jukka Vähä-Peltomäki ja Matti Yläinen.

Kansallinen Kokoomus: Arja Grönfors, Janne Hakala, Janne Holma, Martti Humala, Reijo Lempinen, Juhani Leppänen, Johanna Lintula, Sari Lähteenmäki, Ari Nurmenrinta, Jussi Rantala, Eira-Maija Savonen, Seppo Seilo, Ville Syngelmä, Juha Tuominen, Saara Viitaharju ja Pasi Viitasalo.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Susanna Huuskonen, Matti Inkinen, Janne Kaunismäki, Kielo Kinnunen, Juhani Koivisto, Jani Korkeakoski, Mauri Kuivanen, Joni Kuronen, Kari Lahtinen, Tuomo Lystilä, Jaana Männikkö, Marjo Ojanen, Aija Pesonen, Erkki Piilola, Tapio Ristamäki, Soile Salminen, Anne Santoo, Jyrki Uotila ja Kauko Kallioniemi.

Vasemmistoliitto: Elisa Huhtasalo, Kauko Kaitaranta, Mikko Kivioja, Veijo Niemensivu, Helena Nord, Antero Pihlajamäki ja Seija Suomilammi.

Suomen Kristillisdemokraatit: Miikka-Markus Leskinen, Kauko Turunen ja Eeva Räsänen.

Juttua korjattu 2.3. klo 10.29: Kokoomuksen kohdalle lisätty puuttunut Juhani Leppäsen nimi.