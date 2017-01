Tokmannin työpaikkoja haki 200

Tietoja Parkano 31.01.2017 Mari Kallio

Tokmanni viettää avajaisia Parkanossa huhtikuun alkupuolella. Kolmoskeskukseen avattavaan myymälään on jo palkattu kymmenen työntekijää, joiden työsopimus alkaa helmikuussa.

Tokmannin aluepäällikkö Markus Lähteenmäki Seinäjoelta kertoo, että valitut työntekijät ovat pääasiassa parkanolaisia.

Työntekijöistä kolmella on täydet työtunnit. Loput ovat osa-aikaisia. Hakemuksia työpaikkoihin tuli yhteensä 200.

Humalankadulla sijaitsevassa kiinteistössä on yhteensä 2 000 neliötä myymäläpinta-alaa. Tokmanni on remontoinut kiinteistön lähes kokonaan. Lisäksi se on rakentanut uuden puutarhamyymälän.

Lähteenmäki toteaa, että Parkanon Tokmanni tulee olemaan kooltaan hyvin lähelle samankokoinen kuin esimerkiksi Ikaalisten myymälä.

– Parkanon myymälä on hieman pienempi, mutta valikoima on lähes sama, Markus Lähteenmäki vertaa.