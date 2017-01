Tuominen johtaa yrittäjien uudistunutta hallitusta

Tietoja Parkano 04.01.2017 Minna Lautamäki

Parkanon Yrittäjien puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Juha Tuominen (41) ei ole noviisi yrittäjien asialla. Edunvalvonta ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajuus istuvat hänelle luontevasti.

Tuominen on ollut yrittäjä koko aikuisikänsä. Varhaisimpiin työvuosiin kuuluu muun muassa turvallisuusalan yrityksen pyörittäminen.

Oman yrittäjätaustan lisäksi hän seurasi kolme vuotta näköalapaikalta paikallista elinkeinoelämää Kehitys-Parkin toimitusjohtajana.

Vuosi sitten Tuominen palasi takaisin päätoimiseksi yrittäjäksi. Suomen Lakiekonomit Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille ja kuntayhtiöille sopimus- ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutukseltaan Tuominen on kauppatieteiden maisteri.

Yrittäjien nokkamiehenä hän aloittaa odottavin mielin. Yhdistyksen hallituksessa vaihtuu myös sihteeri, ja hallituspaikoilla istuu viisi uutta jäsentä.

– Muutos on aina mahdollisuus. Uudet jäsenet tuovat uusia ajatuksia, ja niitä tarvitaan aina. Edessä on juhlavuosi, kun Suomi ja Parkano täyttävät pyöreitä, Tuominen muistuttaa.

Paikallisen yrittäjäyhdistyksen näkyvyys on tärkeä osa kaupungin elinkeinoelämää. Tuomisen mukaan yhdistyksellä on kolme roolia.

– Vaikuttaa valtakunnallisesti yrittäjien edunvalvontaan, vaikuttaa paikallisesti kaupungin elinvoimaisuuteen ja yrittäjämyönteisyyteen sekä toimia yrittäjien tukena jaksamisen ja osaamisen osalta, hän luettelee.

Kaupungin rooli elinkeinoelämän hyväksi tulee jatkossa korostumaan, kun kuntien tehtäväkenttä kapenee. Tuomisen mukaan yritykset ovat tulevaisuudessa kuntien keskeinen sidosryhmä.

– Silloin on oltava valppaana esimerkiksi kuntien hankintojen suhteen, sillä uusi hankintalaki mahdollistaa paikallisten yritysten hyödyntämisen nykyistä enemmän.

Vaikka kaupungilla on keskeinen tehtävä kohentaa yrittäjien toimintaympäristöä, Tuominen peräänkuuluttavaa yhteisvastuuta.

Liian usein kuulee vaatimuksen, että kaupungin pitäisi tehdä. Odotuksia on muun muassa liikenneyhteyksien parantamiseksi.

– Kaupunki tekee parhaansa, mutta vastuu on meillä jokaisella.

Tuominen huomauttaa, että jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan.

– Voi esimerkiksi miettiä, onko kannattavaa valita halpa junalippu Seinäjoelle, jos se vähentää Parkanon matkustajamääriä ja sitä kautta junavuorot pysähtyvät harvemmin Parkanossa. Paras vaihtoehto ei ole aina halvin, mutta voi kantaa pitemmälle.

Toisenlaistakin rohkeutta Tuominen toivoo parkanolaisille. Hän puhuu hulluista ja ennakkoluulottomista ideoista, jotka jäävät epäonnistumisen pelossa toteuttamatta.

– Peräänkuulutan sitä, että uskallettaisiin senkin uhalla, että yritys voi johtaa epäonnistumiseen. Uudet mahdollisuudet löytyvät vain sitä kautta. Peliyhtiö Rovio kehitti lukuisia pelejä ja yhdestä tuli menestystarina, hän muistuttaa.



Tuomisen mielestä Parkanossa perusasiat ovat mallillaan, ja kaupungissa on tekemisen meininki monella saralla. Muuttotappion kääntämiseksi plussan puolelle uudistuksia ja näkyvyyttä tarvitaan lisää.

Tuominen haastaa parkanolaiset ideoimaan. Parkanon Yrittäjien näkyvin tapahtuma on Paroonin markkinat elokuussa. Perinteiden vaaliminen on tärkeää, mutta uudet avaukset ovat tervetulleita. Juhlavuosi on mahdollisuus löytää jotain uutta ja ennennäkemätöntä.

Yrittäjien puheenjohtaja aikoo lisätä omaa näkyvyyttään blogia kirjoittamalla. Se edesauttaa toivottavasti tiedonkulkua jäsenten suuntaan.

– Toivon, että blogi lisää vuoropuhelua yrittäjien välillä. Tarkoitus on myös aloittaa uudelleen yrittäjien aamukahvitapaamiset yhteistyössä Kehitys-Parkin kanssa, hän kertoo.

Yrittäjien hallituksessa on viisi uutta jäsentä

Parkanon Yrittäjien hallitus on uudistunut viidellä uudella jäsenellä.

Erovuoroisten Hannu Laholuoman, Timo Lehtisen, Sami Suomilammin ja Tuula Lepistön sekä hallituksesta eronneen Antti Poussan tilalle yhdistyksen syyskokous valitsi Juha Tuomisen, Juha Mustajärven, Pertti Linnan, Teija Korppilan ja Esa Koskelan.

Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Arto Jokela, Kaisa Friimäki, Pasi Jalonen, Niina Mansikkaviita, Kalevi Viitaharju, Taina Vainionpää ja Janne Heinola.

Kokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Juha Tuomisen. Sihteerin ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa.