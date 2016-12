Kuljetusalan koulutus alkaa syksyllä Parkanossa Tietoja Parkano 09.12.2016 Minna Lautamäki Logistiikkakoulutus alkaa Parkanossa ensi syksynä, vaikka koulutusluvan saaminen edellyttää vielä opetus- ja kulttuuriministeriön virallisen hyväksynnän.

Sitä odotettaessa ministeriö on kuitenkin näyttänyt hankkeelle vihreää valoa, joten koulutuksen markkinointi on voitu polkaista käyntiin.

Koulutuksen järjestää Sataedu, mutta siihen käytetään Saskyn kiintiössä olevia opiskelupaikkoja.

Sataedu esitteli viime viikolla ammatillista kuljettajakoulusta keväällä peruskouluaan päättäville yhdeksäsluokkalaisille.

Parkanon toisen asteen koulutustarjontaan tutustumassa olleet karvialaiset Jasper Ylilammi, Aleksi Liikala ja Jami Patokoski kertovat, että kuljetusala kiinnostaa.

Parkanon uusi logistiikkakoulutus on poikien mielestä yksi varteen otettava koulutusvaihtoehto kevään yhteishaussa.

– Hyvin todennäköisesti haen Parkanoon, joka on lähempänä kuin vastaava koulutus Seinäjoella, Liikala toteaa.

Ylilammilla ja Patokoskella lopullinen valinta on vielä harkintavaiheessa. Alalla hyvä

työllisyystilanne Parkanon koulutukseen pyritään kevään yhteishaussa helmi–maaliskuussa. Koulutusohjelmaan valitaan 18 nuorta. Kolme vuotta kestävästä koulutuksesta opiskelija saa ajokortin sekä autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattipätevyyden.

Koulutuspäällikkö Pauli Huhtamaan mukaan ala houkuttelee muun muassa hyvän työllisyystilanteen takia. Sataedun Kokemäen yksikön auto- ja logistiikka-alalta vuosittain valmistuneet noin 20 alan ammattilaista ovat pääsääntöisesti löytäneet työpaikan opiskelun jälkeen.

Huhtamaan mielestä Parkanon esittelyssä yhdeksäsluokkalaisten joukosta löytyi jo alaa hyvin tuntevia kavereita. Osa on tutustunut logistiikkaan muun muassa kesätöissä turvetyömailla.

Hän uskoo, että Parkanon aloituspaikoille riittää kysyntää lähialueen nuorten keskuudessa.

Parkanon ja Kokemäen lisäksi Sataedu kouluttaa logistiikan ammattilaisia Huittisissa aikuisten koulutusohjelmassa.

Pääosa nuorisopuolen opiskelijoista on aloittaessaan 15–16-vuotiaita. Sataedun liikenneopettaja, lehtori Tero Urpilainen kertoo, että opinnot alkavat yleisopinnoilla ja ajoneuvojen tekniikkaan tutustumalla.

– Käymme läpi huoltoa ja ajoneuvon päivittäistä kunnossapitoa sekä tavaran käsittelyä ja kuorman sidontaa. Lainsäädännön tuntemus on myös tärkeä osa-alue.

Ajo-opinnot aloitetaan heti, kun opiskelija saavuttaa tarvittavan iän. Kaikki opiskelijat suorittavat henkilöautokortin ja sen jälkeen kuorma-auton ajamiseen oikeuttavan ajokortin.

– Yhdistelmäajoneuvon ajokortin saa suorittaa lisäopintoina, Urpilainen kertoo. Hän muistuttaa, että logistiikka-ala tarjoaa tänä päivänä monia erilaisia työllistymisvaihtoehtoa. Koulutusohjelmasta ei valmistu pelkästään pitkien yhdistelmärekkojen kuljettajia.

– Valinnaisia aineita ovat massatavarakuljetusten lisäksi muun muassa ympäristöhuollon kuljetukset ja jakelukuljetus. Yrittäjyyskin on oma opintokokonaisuutensa.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelu sisältää paljon työssä oppimista. Yhteydet työnantajiin on tärkeässä roolissa jo opiskeluaikana. Urpilainen toteaa, että monet opiskelijoista verkostoituvat jo hyvissä ajoin, mikä tarkoittaa usein sitä, että valmistumisen jälkeen työpaikka on jo katsottuna.

