Hiihtostadion siirtyy tien yli Tietoja Parkano 04.11.2016 Minna Lautamäki Käenkoskella on meneillään isoja maansiirtotöitä, kun kaivinkone raivaa tilaa uudelle hiihtostadionille ja keinolumen varastointipaikalle.

Muutostyöt tarkoittavat sitä, että jatkossa laadulle pääsee ilman, että hiihtäjien tarvitsee ylittää Rajalahdentietä, joka kulkee nykyisen hiihtostadionin ja valaistun pururadan välistä.

Parkanon Urheilijoiden puheenjohtaja Jarkko Piilola kertoo, että uudistus on välttämätön hiihtoturvallisuuden takia. Liikenne Rajalahdentiellä on suhteellisen vilkasta, sillä tien päässä on kolme asuintaloa ja yksi kesämökki.

– Viime talvena kirjattiin kaksi vaaratilannetta, toinen koululaisten hiihtokilpailuissa ja toinen nuorisoviesteissä. Kilpailuraportissakin huomautettiin, ettei latu saa kulkea tien yli.

Piilolan mukaan vanha lähtö- ja maalialue on muutenkin sekava, ja murskeella päällystetty latupohja on myös aiheuttanut ongelmia latukoneen jauhaessa mursketta lumen sekaan.

Uudistuksen myötä alueelle tehdään noin 400 metriä uutta latupohjaa, joka päällystettään sahanpurulla.

– Lähtö- ja maalialue tulee olemaan aikaisempaa selkeämpi. Kiertosuuntaan kulkee koko matkalta oma latu-ura ilman vastaantulevien hiihtäjien kohtaamista, Piilola kertoo. Rahat saatiin

puunmyynnistä Muutostyöt tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kaupunki teettää urakoitsijalla maansiirtotyöt, ja urheiluseura huolehtii valotolppien siirron ja purun ajon latupohjalle.

Paikoitusalueen viereinen vanha metsälenkki jää paikoilleen. Sitä voidaan käyttää kisoissa lämmittelylenkkinä, vaikka siinä ei ole enää valaistusta.

– Muutos lyhentää lenkkien pituutta jonkin verran, mutta ne ovat edelleen ilmoitetun mittaiset, sillä nykyisellään ne ovat noin 200 metriä ylipitkiä, Piilola toteaa.

Hänen mukaansa muutostyöt maksavat urheiluseuralle joitakin tuhansia euroa.

– Kustannukset katetaan suurelta osin puunmyyntituloilla, jotka seura sai, kun uudelta stadionalueelta kaadettiin metsä pois.

Uusi lähtö- ja maalialue saa tulikasteensa, kun ParkU järjestää loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina kansalliset hiihtokilpailut ja siitä viikon päästä Satakunnan Kansan junioricupin ensimmäisen osakilpailun. Lumetus alkaa

pakkasten kanssa Kilpailutoimintaa seura on kehittänyt myös parantamalla kilpailijoiden olosuhteita. – Olemme tilanneet täksi talveksi kokeilumielessä vuokrakontin, jossa on pukuhuoneet ja wc-tilat, Piilola kertoo.

Hän lupaa, että hiihtokausi pääsee alkamaan heti, kun pakkasta on päiväsaikaan vähintään viisi astetta. Silloin käynnistyvät viime vuonna hankitut lumetuskoneet, jotka odottavat käyttöä säilytyskontissaan Käenkosken paikoitusalueella.

Lumen uusi varastointipaikka sijaitsee teatterin takana lähellä järvenrantaa, josta on lyhyt matka pumpata vettä koneisiin. Keinolumi ajetaan ladulle traktoreilla.

– Kahdella koneella saamme kahden päivän lumetuksella riittävästi lunta 1,5 kilometrin lenkille, Piilola sanoo.

