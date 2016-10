Kaupunginhallitus käsittelee veroprosentin nostoa Tietoja Parkano 24.10.2016 Heikki Pettinen Parkanon kaupunginhallitus pohtii tänä iltana tuloveroprosentin nostamista. Talousarvion valmistelijoiden esitys on, että kunnallisveroa korotetaan nykyisestä 20,5 prosentista 22 prosenttiin. Rahaa tarvitaan lisää ennen kaikkea tulevan koulukampuksen maksamiseen, mutta muihinkin investointeihin on varauduttava.

Kampuksen rakentamisaikaisten lainojen hoitamiseen arvioidaan tarvittavan keskimäärin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa, enimmillään jopa 1,5 miljoonaa vuodessa. Tässä on varauduttu siihen, että korkokanta on 2–5 prosenttia.

Jo kaupungin nykyisten laihojen hoitaminen maksaa seuraavina 7 vuotena 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.

