Konkurssi sulkee hoivakoti Kaarisillan Tietoja Parkano 11.10.2016 Heikki Pettinen Hoivakoti Kaarisillan toiminta Parkanossa loppuu kahden viikon kuluessa. Syynä on sitä ylläpitävän Hoivapalvelu S. Asumaniemi Ky:n konkurssi. Pirkanmaan käräjäoikeus asetti yrityksen maanantaina konkurssiin verottajan hakemuksesta.

Kaarisillassa on 10 asukasta.

– Heille täytyy löytää uudet paikat. Konkurssipesä ei pysty jatkamaan toimintaa, koska se on luvanvaraista. Kunnille ja omaisille on lähtenyt tieto, että asukkaat pitää saada pois, koska Kaarisilta on toiminut vuokratiloissa, pesänhoitaja Jyrki Isotalo kertoo.

Kaarisillan työntekijät on irtisanottu. Konkurssitilanteessa irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Kommandiittiyhtiöllä ei ole ollut toimintaa muualla.

Kolmostien terveys Oy:n toimitusjohtaja Timo Hokkanen kertoo, että parkanolaisia ja kihniöläisiä on asunut Kaarisillassa yhteensä viisi henkilöä. Tilanteesta on hänen mukaansa jo keskusteltu asukkaiden omaisten kanssa.

