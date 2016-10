Entä jos bussi ja rekka törmäisivät?

Tietoja Parkano 04.10.2016 Niina Martikainen

Odottavan aika oli ”onnettomuuden uhreille” pitkä ennen kuin annettiin hälytys rekan ja linja-auton kolarista.

– Olemme kolme varttia istuneet täällä bussissa, saisi jo alkaa tapahtua, parkanolainen Krista Haapala sanoi vähän ennen kymmentä lauantaiaamuna.

Kun kello löi tasan kymmenen, hälytys saavutti odottavan pelastushenkilökunnan. Hälytyksen mukaan rekka ja linja-auto olivat törmänneet. Rekan hytti oli irronnut, ja perävaunusta valui tielle jotakin keltaista ainetta. Linja-auto taas oli suistunut tieltä ja törmännyt puuhun.

Takoman tehtaan pihassa pidettiin lauantaina suuronnettomuusharjoitus, johon osallistui yhteensä noin 60 henkeä. Heistä 26 esitti onnettomuuden uhreja, loput olivat pelastus- ja sairaankuljetushenkilöstöä.

Krista Haapalan ja 25 muun ”turmassa” olleen odotus oli alkanut seitsemän aikaan maskeerauksella. Haapala ja hänen 5-vuotias tyttärensä Lumia istuivat linja-auton etuosassa ja olivat lähes vahingoittumattomia. Moni muu makasi pahasti ”loukkaantuneena” auton sisällä tai ulkopuolella. Käsikirjoitukseen kuului myös, että muutama menehtyi vammoihinsa.

Harjoituksen järjestivät Parkanon VPK ja 9lives Pirkanmaa. Harjoittelemassa olivat Parkanon VPK ja vakinainen palokunta, Ikaalisten puolivakinainen palokunta ja 9livesin yksiköt Parkanosta, Virroilta ja Hämeenkyröstä.



Uhrien suuri määrä

hidasti pelastustöitä



Kun pelastushenkilöstö ja sairaankuljettajat saapuivat paikalle, tilanne arvioitiin kohta kohdalta. Uhrit saivat luokittelun sen mukaan, miten pahasti olivat loukkaantuneet.

Lievillä vammoilla selvinneet, omin jaloin kävelevät saateltiin nopeasti pois, jotta päästiin auttamaan pahemmin vahingoittuneita. Heihin kuului muun muassa vatsaansa pahan lävistysvamman saanut Piia Jytilä.

Potilaita oli paljon, eikä Jytilää päästy auttamaan kovin nopeasti.

– Minun pitää kohta ruveta kuolemaan, hän pohti.

Yksi ongelma oli päälle sortunut hattuhylly, joka lopulta tuettiin ylös metrisellä puunrungolla.

Jo pois autetut potilaat kerääntyivät sivummalle pohtimaan kokemaansa. Linja-autonkuljettajaa esittänyt Veli-Pekka Kärkölä piti harjoitusta hyvänä ja totesi sen opettaneen uusia asioita. Hän antoi kuitenkin myös kritiikkiä.

– Makasin oven ulkopuolella puoliksi auton alla, mutta minua ei heti huomattu, vaikka ohitseni mentiin autoon sisälle, Kärkölä kertoi.

Hänen mielestään nimenomaan kuskia pitää osata etsiä. Mikään autohan ei liiku ilman kuljettajaa.

Harjoitusta seuraamassa ollut 9livesin liiketoimintajohtaja Timo Palo totesi, että onnettomuuspaikan tutkiminen onkin tärkeää, jotta kaikki potilaat löytyvät.

Onnettomuusharjoitusten järjestäminen on Palon mielestä ehdottoman tärkeää, jotta selviää, missä on parantamisen varaa ja miten rajallisia resursseja voidaan käyttää tehokkaasti.

– Yhteistoiminta ensihoidon ja pelastuspuolen välillä toimi oikein hyvin. Harjoitus oli myös todentuntuinen, sillä tällainen onnettomuus on Parkanossa mahdollinen. Kolmostiellä on paljon rekka- ja linja-autoliikennettä, Timo Palo sanoi.



Vain yksi kanava

ei riittänyt viesteille



Harjoitus kesti hälytyksestä palautetilaisuuden loppuun viitisen tuntia. Harjoituksen johtajana toimi 9livesin ensihoitaja ja Parkanon VPK:n vanhempi sammutusmies Jani Kallioniemi.

Kallioniemen mukaan tapahtuma onnistui kokonaisuutena hyvin, ja hän antaa kiitoksen harjoituksen mahdollistamisesta potilaille ja muille yhteistyökumppaneille.

Parannettavaa huomattiin muun muassa viestiliikenteessä.

– Kun monen ihmisen piti saada viestinsä liikkeelle yhtä aikaa ja käytössä oli vain yksi kanava, niin välillä viestiliikenne puuroutui, hän sanoi.

Toimintaan vaikutti sekin, että osallistujia oli kahdeksan yksikköä vähemmän kuin suunniteltiin. Peruuntumisia tuli vielä perjantai-iltana ja lauantaiaamunakin. Tämä lisäsi kyllä harjoituksen realistisuutta.

– Voi käydä oikeastikin niin, että hälytystilanteessa joku pääsee ja joku ei, Kallioniemi totesi.