Kopar ilmoitti yt-neuvotteluista Tietoja Parkano 30.09.2016 Heikki Pettinen Kopar Groupiin kuuluvissa yhtiöissä Kopar Oy:ssä ja Elmomet Oy:ssä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut. Ne voivat johtaa enimmillään 20 henkilön irtisanomiseen ja koko Suomessa olevan henkilöstön lomauttamiseen.

Yhtiön mukaan yt-neuvotteluiden taustalla on kolme syytä: Tytäryhtiö Elmomet Oy:n sulautuminen emoyhtiö Kopar Oy:öön, konsernin pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja viime aikojen laskenut tilauskanta.

– Lähdemme hakemaan yhdessä henkilöstön kanssa tapoja ja keinoja, joilla yhtiön toiminnasta saadaan paremmin kannattavaa ja tulevaisuuden kasvun mahdollistavaa, Koparin toimitusjohtaja Erika Hietamäki sanoo.

