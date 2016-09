Kotimainen jahtikaveri haukkuu hirven ja karhun

Tietoja Parkano 28.09.2016 Niina Martikainen

Suomalaista kannattaa suosia. Näin ajattelee parkanolainen metsästäjä ja koirankasvattaja Pasi Ahola, joka päätyi pari vuosikymmentä sitten karjalankarhukoiraan.

Ahola on kasvattanut koiria kennelnimellä Hirviparooni yhdessä veljensä Ramin kanssa vuodesta 1996 saakka. Rotuvalinta ei ole kaduttanut; karhukoira toimii jahtireissuilla juuri kuten pitääkin.

– Karjalankarhukoiralla on voimakas metsästysvietti. Silti koira on metsässä haun aikana ohjattavissa ja pitää yhteyttä isäntäänsä, Pasi Ahola kuvailee.

Yhteydenpito ja ohjattavuus on hänen mukaansa rodulle tyypillisempää kuin muille metsästyspystykorville.

Karjalankarhukoiran kehittäminen aloitettiin Suomessa vuonna 1936, jolloin rodun katsotaan syntyneen. Tänä vuonna tuli siis täyteen pyöreät 80 vuotta.



Yleiskoirasta kehitettiin

suurriistan metsästäjä



Karhukoiran tyyppisten koirien oletetaan tulleen länteen Uralilta jo toista tuhatta vuotta sitten. Tämän kaltaista koiraa on tavattu muun muassa Aunuksessa, Karjalan Kannaksella ja Vienan Karjalassa.

Perimätieto kertoo, että alun perin koiraa käytettiin kaiken riistan metsästykseen karhusta ja hirvestä jänikseen ja lintuihin. Kun rotua alettiin jalostaa, tavoitteeksi tuli suurriistan pyyntiin sopiva koira.

Nykyään pääasialliset saaliseläimet ovatkin hirvi ja karhu, joista Pasi Ahola pitää karhua tällä hetkellä mielenkiintoisempana. Karhujahdissa hän on käynyt Pohjois-Karjalassa Lieksassa ja Suomussalmella, ja omat koirat ovat osoittaneet osaamisensa karhunkin haukkumisessa.

– Niillä on hyvät metsästysominaisuudet, Ahola toteaa.

Tämä on karhukoiran kasvattamisessa olennaisin seikka. Tällä hetkellä Hirviparoonin kennelissä on neljä narttukoiraa, joista Pasi Aholan kotona on 5-vuotias Uswa ja sen tytär, 2,5-vuotias Wiima. Kumpikin on osoittanut osaamisensa sekä metsästysreissuissa että käyttökokeissa.

Viime lauantaina Wiima voitti Satakunnan kennelpiirin hirvenhaukkukokeiden narttujen piirinmestaruuden erittäin korkealla pistemäärällä. Kokeessa koiran tuli jaksaa etsiä ja haukkua hirveä yhteensä viiden tunnin ajan.



Jalostukseen vain

osaavia ja tarkastettuja



Hyville jalostusnartuille täytyy löytää sopivat sulhaset. Kriteereitä on useita. Emä ja isä eivät saa olla keskenään liian läheistä sukua.

– Olemme etsineet sopivia uroksia käyttökokeiden perusteella. Metsästyskoiraa ei oikein kannata käyttää jalostukseen, jos sillä ei ole mitään näyttöjä kokeissa, Ahola sanoo.

Esimerkiksi Uswa ja Wiima ovat käyttövalioita, ja Wiimalla on myös näyttelypuolelta valion arvo. Jalostukseen Hirviparoonin kennel käyttää vain käyttövalion arvon saaneita.

Jalostuskoirilla tulee olla voimassa lonkkakuvaus- ja silmätarkastuslausunto. Lausunnot vanhenevat kolmessa vuodessa, ja ilman näitä terveyslausuntoja pentuja ei hyväksytä rekisteriin.

Yhdelle koiralle rekisteröidään maksimissaan 60 jälkeläistä. Pasi Ahola pitää rajoitusta hyvänä, sillä eräässä vaiheessa tiettyjä uroksia käytettiin paljon. Jos tällainen käytäntö jatkuu, alkaa olla vaikea löytää koiria, jotka eivät ole sukua keskenään.

Metsästysvietin lisäksi hyvä luonne on tärkeä. Aikaisemmin moni karhukoira oli aggressiivinen toisille koirille, ja tämä mainitaan jopa Suomen Kennelliiton rotumääritelmässä.

Pasi Aholan mukaan sellainen luonne on jäänyt taakse. Nykyinen karhukoira on leppoisa kaveri.

– Rodun luonne on muuttunut jo tässä parissakymmenessä vuodessa. Ja kun seuruejahtia harjoitetaan, niin kyllä koiran on oltava selväpäinen. Toimiva metsästyskoira onkin yleensä hyvä myös käytökseltään.



Karjalankarhukoira

kuuluu metsästyspystykorviin

pääasiallinen riista hirvi ja karhu

vankkarakenteinen mutta ei raskas, voimakas, korkeuttaan vain hieman pitempi

väri musta valkoisin jyrkkärajaisin merkein

säkäkorkeus urokset 54–60 senttiä, nartut 49–55 senttiä, ihannepaino uroksilla 25–28 ja nartuilla 17–20 kilogrammaa

tasapainoinen, rohkea ja sisukas, voimakas metsästysvietti

jalostus aloitettiin vuonna 1936, ensimmäiset rekisteröinnit Suomen Kennelliittoon 1946

viime aikoina vuosittain rekisteröity 600–700 pentua



Lähteet: www.riista.fi, www.kennelliitto.fi