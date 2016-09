Koulukampuksen tarjoajilla on vielä kuukausi aikaa Tietoja Parkano 27.09.2016 Heikki Pettinen Parkanon koulukampushankkeen kilpailutukseen osallistuvilla yrityksillä on pyöreästi kuukausi aikaa tehdä tarjouksensa. Kaupunginhallitus hyväksyi tarjouspyyntöasiakirjat viime viikon maanantaina ja tarjousten jättöaika päättyy 28. lokakuuta.

Tarjouskilpailuun hyväksyttiin jo aiemmin mukaan Lemminkäinen Talo Oy, Lujatalo Oy, Skanska Talonrakennus Oy, SRV Rakennus Oy sekä YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n muodostama ryhmittymä. Halukkaita oli seitsemän, mutta nämä kuusi täyttivät kaupungin asettamat vähimmäiskriteerit.

Kaupunki edellyttää, että kampuksen niin sanottu puoliavoin oppimisympäristö vastaa hyvin uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin ja tukee ilmiöpohjaista oppimista.

Koulukampus tulee toteuttaa elinkaarimallilla niin, että ylläpitojakson pituus on 10–20 vuotta. Alustavasti rakennuksen hyötyalaksi on arvioitu noin 5 000 neliömetriä ja bruttoalaksi noin 7 800 neliötä. Taloon pitäisi mahtua myös toisen asteen teoriaopetuksen tilat ja täysimittainen salibandykenttä.

Tarjouskilpailussa on ykkössijan lisäksi jaossa myös toinen (30 000 euroa) ja kolmas (20 000 euroa) palkinto. Parkanon koulukampushankkeen kilpailutukseen osallistuvilla yrityksillä on pyöreästi kuukausi aikaa tehdä tarjouksensa. Kaupunginhallitus hyväksyi tarjouspyyntöasiakirjat viime viikon maanantaina ja tarjousten jättöaika päättyy 28. lokakuuta.Tarjouskilpailuun hyväksyttiin jo aiemmin mukaan Lemminkäinen Talo Oy, Lujatalo Oy, Skanska Talonrakennus Oy, SRV Rakennus Oy sekä YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n muodostama ryhmittymä. Halukkaita oli seitsemän, mutta nämä kuusi täyttivät kaupungin asettamat vähimmäiskriteerit.Kaupunki edellyttää, että kampuksen niin sanottu puoliavoin oppimisympäristö vastaa hyvin uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin ja tukee ilmiöpohjaista oppimista.Koulukampus tulee toteuttaa elinkaarimallilla niin, että ylläpitojakson pituus on 10–20 vuotta. Alustavasti rakennuksen hyötyalaksi on arvioitu noin 5 000 neliömetriä ja bruttoalaksi noin 7 800 neliötä. Taloon pitäisi mahtua myös toisen asteen teoriaopetuksen tilat ja täysimittainen salibandykenttä.Tarjouskilpailussa on ykkössijan lisäksi jaossa myös toinen (30 000 euroa) ja kolmas (20 000 euroa) palkinto.

Yläri Facebookissa