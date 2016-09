Elofestarit on lähtölaukaus uudelle koululle Tietoja Parkano 13.09.2016 Minna Lautamäki Parkanon koko perusopetus eli yhteiskoulu, Keskustan koulu ja Pohjois-Parkanon koulu järjestävät yhdessä kodin ja koulun päivän 29. syyskuuta. – Tämä on vähän kuin lähtölaukaus yhtenäiskoululle, kun toimitaan kaikki koulut yhdessä, Keskustan koulun rehtori Kimmo Vesanto toteaa tyytyväisenä.

Teemapäivä kulkee tällä kertaa nimellä Elofestarit, ja kyseessä on koko perheen iltatapahtuma. Ovet ovat avoinna molemmilla kouluilla, joissa on tarjolla monenlaista ohjelmaa, muun muassa työpajoja, discoa, musiikkiesityksiä, kahvilatuotteita, grillimakkaraa ja kirpputorimyyntiä.

Tapahtumapaikkoina ovat molemmat koulut pihapiireineen sekä koulujen välissä sijaitseva pesäpallokenttä.

– Vanhemmat ja isovanhemmat toivotetaan tervetulleiksi viettämään yhteistä aikaa jälkikasvunsa kanssa, ja tapahtuma on avoin myös kaikille kaupunkilaisille, sanoo opettaja Johanna Koskiniemi.

Kodin ja koulun päivää on perinteisesti vietetty vain alakoulun puolella. Yhteiskoulu on mukana ensimmäistä kertaa.

Opettajat Anna Mansoniemi ja Ari Sillanpää kertovat, että päivän ohjelman suunnittelu on hyvällä mallilla, mutta kaikille oppilaille ole vielä tiedotettu asiasta.

– Tarkoitus on kuitenkin se, että oppilaat ovat pääosassa ja vastaavat työpajojen suunnittelusta ja pyörittämisestä. Toimintapisteissä on ainakin kasvomaalausta, tekniikkapajaa, jumppapajaa, makkaranpaistoa ja uutispajaa, Sillanpää luettelee.

Lisäksi oppilaskunta pitää kahvilaa ja omaa kirpputoripöytää keräten varoja oman toimintansa tukemiseen.

Muuten tapahtuman tuotto lahjoitetaan uuden yhtenäiskoulun kannatusyhdistykselle Tukki Ry:lle.

– Tukin hyväksi myydään ainakin kahdeksasluokkalaisten kotitaloustunneilla purkittamia säilykkeitä, Anna Mansoniemi vinkkaa.



Tukki Ry on näkyvästi mukana tapahtumassa. Johanna Koskiniemen vetämä yhdistys myy kirpputoripaikkoja Keskustan koulun pihamaalle. Peräkonttikirppiksen paikan voi varata sähköisestä varauskalenterista osoitteessa elofestarit.lystiwiki.fi, jonne päivitetään myös tietoa tapahtuman ohjelmasta.

Tietoa tapahtumasta päivittyy jatkuvasti

Koskiniemi kertoo, että lisäohjelmaa tapahtumaan voivat järjestää yhdistykset ja harrastuspiirit ilmoittautumalla mukaan esittelemään omaa toimintaansa.

– Elofestarit muistuttaa omalta osaltaan siitä, että yhtenäiskoulu on kaupunkilaisten yhteinen hanke. Se ei ole pelkästään koulu, vaan rakennus on myös kulttuuritila, jossa toimii iltaisin erilaisia harrastuspiirejä.

Mikäli yhdistykset tai seurat haluavat osallistua tapahtumaan, ne voivat olla yhteydessä Johanna Koskiniemeen sähköpostilla osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .">.

