TLT-Connection rakentaa valokuidun Alaskylään ja Yliskylään Tietoja Parkano 06.09.2016 Heikki Pettinen Turkulainen TLT-Connection rakentaa Lupinetin valokuituverkon ensimmäisen osan Alaskylään ja Yliskylään. Työt alkavat tämän kuun aikana.

– Alustavasti on puhuttu syyskuun puolivälistä. Rakentaminen alkaa etelästä ja etenee pohjoiseen päin, koska linkki, johon verkko kytketään, on eteläpäässä. Liittymiä voidaan alkaa kytkemään sitä mukaa kuin rakentaminen etenee, Lupinetin hallituksen puheenjohtaja Anne Talonen-Levula kertoo.

Sama yhtiö on rakentanut valokuituverkkoja eri puolille maata, muiden muassa Pohjois-Satakunnan seutuverkon.

Lupinet sai urakasta 7 tarjousta. Valinnan ratkaisi pisteytys, jossa hinta oli painava, mutta ei ainoa tekijä. Tosin TLT-Connectionin voittanut tarjous 238 716 euroa oli myös halvin.s

Rakentamiseen on haettu ely-keskukselta 70 prosentin tukea. Päätöksen siitä odotetaan tulevan näinä päivinä.

Urakan on määrä olla valmis ensi keväänä. Talonen-Levulan mukaan eteneminen riippuu myös syksyn ja talven säistä.

– Täytyy antaa tilaajienkin päättää, koska liittymä viedään seinään asti. Ihan joka säällä sitä ei kannata tehdä.

Vielä elokuussa Parkanon kaupunki järjesti julkisen kuulemisen tästä Lupinetin ensimmäisestä vaiheesta. Sitä edellytti ely-keskus siltä varalta, että kaupallisilla rakentajilla on siihen jotakin huomauttamista.

Periaatteessa toki on ollut koko ajan selvää, ettei mikään kaupallinen operaattori ole ollut halukas rakentamaan valokuituverkkoa Parkanon sivukylille.

Lupinet on tarjonnut valokuituliittymiä Alaskylään ja Yliskylään alennettuun 990 euron hintaan. Alennettu liittymishinta on voimassa 15. syyskuuta saakka eli siihen asti, kun rakentaminen alkaa.

Sen jälkeen kuituliittymän voi ostaa normaalihinnalla eli 1 230 eurolla. Turkulainen TLT-Connection rakentaa Lupinetin valokuituverkon ensimmäisen osan Alaskylään ja Yliskylään. Työt alkavat tämän kuun aikana.– Alustavasti on puhuttu syyskuun puolivälistä. Rakentaminen alkaa etelästä ja etenee pohjoiseen päin, koska linkki, johon verkko kytketään, on eteläpäässä. Liittymiä voidaan alkaa kytkemään sitä mukaa kuin rakentaminen etenee, Lupinetin hallituksen puheenjohtajakertoo.Sama yhtiö on rakentanut valokuituverkkoja eri puolille maata, muiden muassa Pohjois-Satakunnan seutuverkon.Lupinet sai urakasta 7 tarjousta. Valinnan ratkaisi pisteytys, jossa hinta oli painava, mutta ei ainoa tekijä. Tosin TLT-Connectionin voittanut tarjous 238 716 euroa oli myös halvin.sRakentamiseen on haettu ely-keskukselta 70 prosentin tukea. Päätöksen siitä odotetaan tulevan näinä päivinä.Urakan on määrä olla valmis ensi keväänä. Talonen-Levulan mukaan eteneminen riippuu myös syksyn ja talven säistä.– Täytyy antaa tilaajienkin päättää, koska liittymä viedään seinään asti. Ihan joka säällä sitä ei kannata tehdä.Vielä elokuussa Parkanon kaupunki järjesti julkisen kuulemisen tästä Lupinetin ensimmäisestä vaiheesta. Sitä edellytti ely-keskus siltä varalta, että kaupallisilla rakentajilla on siihen jotakin huomauttamista.Periaatteessa toki on ollut koko ajan selvää, ettei mikään kaupallinen operaattori ole ollut halukas rakentamaan valokuituverkkoa Parkanon sivukylille.Lupinet on tarjonnut valokuituliittymiä Alaskylään ja Yliskylään alennettuun 990 euron hintaan. Alennettu liittymishinta on voimassa 15. syyskuuta saakka eli siihen asti, kun rakentaminen alkaa.Sen jälkeen kuituliittymän voi ostaa normaalihinnalla eli 1 230 eurolla.

Yläri Facebookissa