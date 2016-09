Urheiluseuran voima on yhteisöllisyys ja monipuolisuus

Niina Martikainen



Voimistelu- ja urheiluseura Parkanon Ponteva täyttää tänä vuonna 70 vuotta, ja pyöreitä vuosia juhlittiin lauantaina Parkanon urheilutalolla.

Jo vuosikymmeniä aktiivisesti toimineen seuran nykyinen puhaanjohtaja Petri Uusi-Luomalahti avasi tilaisuuden määrittelemällä hyvän seuratoiminnan kaksi kriteeriä.

Ensimmäinen niistä on hänen mukaansa yhteisöllisyys.

– Olemme huomanneet sellaista kehitystä, että on syntymässä PaPo-perhe, Uusi-Luomalahti sanoi.

Hänen mukaansa tavoitteena on olla avoin, matalan kynnyksen urheiluseura, josta koko Parkano voi olla ylpeä. Tavoitteena on madaltaa kynnystä vielä ennestäänkin varsinkin harrastus- ja kuntoliikunnan puolelle.

Toinen kriteeri seuratoiminnalle on liikunnan monipuolisuus ja seuran omien rajojen ylittäminen. Uusi-Luomalahti piti hyvänä sitä, että Parkanossa on paljon yhteistoimintaa muidenkin urheiluseurojen, kuten Parkanon Puntin, Parkanon Urheilijoiden ja Parkanon Kiekon kanssa.

– Tämä mahdollistaa monien lajien harrastamisen. Lisäksi kannattaa muistaa, että Parkanossa harrastusmahdollisuudet myös monella muulla alalla, ei pelkästään urheilussa.

Pontevan historiaa ja tulevaisuuden visioita esitteli seuran sihteeri Jyrki Uotila. Hän kiinnitti huomiota muun muassa muuttuneeseen lajipainotukseen.

– Alussa olivat keskeisiä yksilölajit, kuten yleisurheilu, hiihto, voimistelu ja nyrkkeily. Yleisurheilussa saavutuksia oli muun muassa TUL:in mestaruuskisojen mitaleita naisten viestijuoksuissa, Uotila kertoi.

Samoin nyrkkeilymenestystä on vuosien mittaan tullut sekä TUL:in mestaruuskisoissa että SM-tasolla. Nyrkkeily on ollut Pontevan valikoimassa alusta pitäen ja on edelleen.

– Naisten puolella on uusia harrastajia. Varmaan Mira Potkosen esimerkki innostaa heitä lisää lajin pariin, Uotila arveli.

Hänen mukaansa yksi olennainen tekijä seuratoiminnassa on ollut kunnolliset harjoitustilat. Aluksi omia tiloja ei ollut, joten seura anoi harjoitustilaa kouluilta.

Pontevan talon valmistuttua 1960 se on ollut ahkerasti käytössä. Pontevan itsensä lisäksi talolla toimii muun muassa Ylä-Satakunnan Tikka, Parkanon Eläkkeensaajat ry ja Petäjä-opisto. Tiloja myös vuokrataan ulkopuolisille.

Nykyään eniten harrastajia vetävät joukkuelajit, joista salibandy on harrastajamäärällisesti suosituin. 1990-luvun lopussa aloitetussa salibandyssa oli viime kaudella 200 lisenssipelaajaa, ja eri sarjoissa pelasi seitsemän joukkuetta.

– Tästä aiheutui kuitenkin ongelmia jalkapallolle, koska pienellä paikkakunnalla ei riitä pelaajia moneen palloilulajiin. 2000-luvulla jalkapallo onkin ollut lähinnä kesän harrastelajina, Jyrki Uotila totesi.

Uotila kertoi odottavansa uuden koulukeskuksen salia, joka hänen mukaansa voi mahdollistaa aivan uusia ulottuvuuksia urheilulle.

– Ehkä salibandy voi nousta ykkösdivisioonaan, ja nyrkkeilyssä saadaan uusi tuleminen SM-tasolla.



Väheneekö rahoitus,

kun pitää tehostaa?



TUL:in Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Esa J.Wahlman toi juhlaan piirin terveiset ja valotti liiton tulevaisuudennäkymiä. Tällä hetkellä suurimpia muutoksia on ollut aluetoimintaan siirtyminen.

– Perinteisesti on ollut Suomessa 15 piirijärjestöä, nyt tuli 5 aluetta. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Satakunnan, Tampereen ja Varsinais-Suomen piirit, Wahlman sanoi.

Wahlmanin mukaan alueet muodostettiin, koska opetus- ja kulttuuriministeriö antoi urheilujärjestöille kehotuksen, että niiden tulee siirtyä nykyistä suurempiin kokonaisuuksiin ja tehostaa toimintaansa. Hän pohti linjauksen viittaavan siihen, että ministeriö aikoo vähentää urheilutoiminnan rahoitusta.

– Jos urheiluseurat ja lajiliitot jäävät yhä enemmän julkisen rahoituksen ulkopuolelle, se tarkoittaa omarahoituksen lisäämistä ja maksujen lisäämistä harrastajille. TUL:in seurojen tuleekin nyt ottaa huomioon jäsentaustamme ja kehittää lajeja, jotka eivät kuulu niin sanottuihin luksuslajeihin, eli jossa maksut eivät ole korkeat, Wahlman totesi.

Juhlan juonsi Juha Koski. Musiikkiesityksistä vastasivat lyömäsoittajat Niko Tanskanen ja Miro-Matias Ranta-Knuuttila sekä Juuso ja Otto Veikkola. Päätössanat lausui seuran varapuheenjohtaja Marko Hulkkonen.





Pontevan mitali annettiin toiminnassa ansioituneille

Pontevan juhlassa jaettiin ensimmäistä kertaa Pontevan mitali 18 aktiivisesti seuran hyväksi toimineelle. Mitalin saajan on tullut olla mukana seuran toiminnassa johtokunnan jäsenenä, tilintarkastuksessa tai lajivastuuhenkilönä vähintään 15 vuotta, tuoda seuralle menestystä SM-tasolla tai menestystä joukkuelajeissa ja toimia seuran parhaaksi merkittävällä tavalla.

Juhlavuoden kunniaksi teetetyn mitalin on suunnitellut taiteen maisteri Juha Anttila. Jokainen mitali on numeroitu, ja mitalien 1.–18. saajat ovat seuraavassa järjestyksessä.

Puheenjohtajat Tauno Raitio, Väinö Järvenmäki ja Petri Uusi-Luomalahti, sihteeri ja rahastonhoitaja Jyrki Uotila, johtokunnan jäsenet Tuovi Mäkipää, Kaarina Leponiemi ja Matti Salo, tilintarkastajat Oiva Oksanen ja Urpo Poutiainen, nyrkkeilyn vastuuhenkilöt Kalle Haavisto, Mauri Vilen Keijo Kortteus ja Juha Santala, hapkidon vastuuhenkilöt Tommi Yli-Rönni ja Janne Kaunismäki, salibandyn vastuuhenkilöt Sami Ahola ja Marko Hulkkonen sekä jalkapallon vastuuhenkilö Reijo Anttila.

Lisäksi joukko tukijoita ja yhteistyökumppaneita palkittiin Pontevan standaarilla.



Voimistelu- ja urheiluseura Parkanon Ponteva ry

perustamiskokous 27.1.1946 klo 13 Päivölässä, yhdistysrekisteriin 9.11.1946

Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtaja Risto Toiminen, sihteeri Kaarlo Jokinen, rahastonhoitaja Kerttu Raivio, jäsenet Frans Kuusisalo, Unto Kärki, Otto Riekkinen ja Paavo Nikander

Aurejärvellä toimi aktiivisesti seuran alaosasto 1950-luvulla

Nykyinen Pontevan talo valmistui vuonna 1960

Kuuluu Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:in Satakunnan piiriin

Jäseniä noin 500