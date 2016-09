Pahkalassa on tarjolla 27 uutta omakotitonttia Tietoja Parkano 01.09.2016 Minna Lautamäki Parkanon keskustan tuntumaan on kaavoitettu uusi omakotialue, joka sijaitsee Kivenheiton päässä Kolmoskeskuksesta, Viljakankadun varrella ja Veikon Koneen vieressä. Uusi asuinalue on työnimeltään Paavonlehto.

Kaavoituksen taustalla on maat omistava Tuomo Heinonen, joka käynnisti kaavoitusprosessin viime vuonna. Kaava vahvistettiin keväällä. Hän on jo ehtinyt esitellä aluetta muun muassa Paroonin markkinoilla.

Omakotialue on suuruudeltaan noin 6 hehtaaria, ja kaavassa on 27 tonttia. Tonttien koot ovat 1 400–2 400 neliötä.

Kaupunki rakensi elokuussa alueelle ensimmäisen tien, Maunonkadun. Kaavaan piirretyt kaksi muuta katua rakennetaan sitä mukaan, kun tontit käyvät kaupaksi ja rakentaminen pääsee alkuun.

Samoin menetellään vesihuollon kanssa. Teknisen johtajan Jarmo Kyöstin mukaan vesijohtoa ja viemäriverkkoa aletaan kaivamaan maahan rakentamisen alkaessa.

Kaavoituskorvauksena ja teiden rakentamisesta kaupunki saa alueelta myytäväksi kolme tonttia.

– Lisäksi maanomistaja osallistuu yhden kadun rakentamiskustannuksiin, Kyösti kertoo.



Kaupunki on kaavoittanut asemakaava-alueella viime vuosina ahkerasti, ja keskustan tuntumaan on noussut uusia asuinalueita. Kyöstin mukaan kaupungilla on tällä hetkellä vapaita tontteja kaikilla asuinalueilla, ja aktiivisessa myynnissä on yhteensä kymmeniä omakotitontteja.

Uusi asuinalue on tervetullut lisä tarjontaan.

– Kaupunki suhtautuu hankkeeseen myönteisesti eikä pelkää kilpailua. On hyvä, että rakentajille löytyy vaihtoehtoja, Kyösti toteaa.

Heinosen mukaan uudet tontit ovat edullinen vaihtoehto esimerkiksi Pentinrannan tonteille, jotka sijaitsevat Kirkkojärven vastakkaisella puolella. Paavonlehdon tonttien hinnat ovat noin kolmannes niistä. Uudelta alueelta tontin saa halvimmillaan 8 400 eurolla.

– Edullisuutta lisää se, että tontit on kaavoitettu tasaiselle pellolle savimaalle. Maastoon on helppo rakentaa, ja pohjan rakentaminen on 10 000–15 000 euroa edullisempaa kuin jyrkkärinteiseen tai kiviseen maaperään, Kyösti muistuttaa.

Heinonen lisää, että myös pihan tekeminen viljelymaalle on helppoa ja halpaa.

Myyntivaltti on myös palveluiden läheinen sijainti. Kolmoskeskuksen kaupat ja ydinkeskusta ovat kävelymatkan päässä.

Heinonen aikoo suunnata markkinointia myös ulkopaikkakunnille. Hän uskoo, että alue on hyvä vaihtoehto paluumuuttajille.

