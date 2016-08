Parkanolaisruuna ison rahan jahtiin

Tietoja Parkano 01.09.2016 Heikki Pettinen

Parkanolaisen Talli Koivuhaka Oy:n omistama ruuna Vagabondo kilpailee ensi lauantaina Vermossa Suuressa Suomalaisessa Derbyssä. Kyse on Suomessa syntyneiden lämminveristen nelivuotiaiden suurkilpailusta, jossa voittajaa odottaa kunnian ja maineen lisäksi 125 000 euroa palkintorahaa.

Vagabondo, jota valmentaa urjalalainen Markku Nieminen, otti kuskien Euroopan mestarin Mika Forssin ohjastuksessa viime keskiviikkona oman karsintaeränsä voiton ajalla 15,2a. Ensi lauantaina Vagabondoa ohjastaa Hannu Torvinen.

Markku Nieminen on yksi parhaita Derby-menestyjiä. Nytkin hän sai kaksi treenattavaansa finaaliin. Loppukilpailussa Nieminen ohjastaa itse Still Loving Youta, joka ajalla 14,2a oli karsintojen nopein. Derbyn herruus ratkaistaan 2 600 metrin matkalla. Vagabondo starttaa auton takaa toisesta rivistä sisimmältä radalta.

Talli Koivuhaka Oy:n vastuuhenkilö on Jouni Lempinen. Talli Koivuhaka on vuokrannut Vagabondon hallintaoikeudet ensi vuoden elokuun loppuun saakka hevosen omistajalta, joka on Gringo's Stable. Se taas osti ruunan aikanaan hevosen kouvolalaiselta kasvattajalta Team Tarvemetallilta.