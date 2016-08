Onko poliisille ilmoitettu hiippareista? Tietoja Parkano 30.08.2016 Laura Jokisalo Parkanossa ovat jo jonkin aikaa puhuttaneet erilaiset hiipparit ja autot, joiden on havaittu pyörivän pitkin kaupunkia. Aiheeseen on tartuttu myös sosiaalisessa mediassa.

Onko Parkanosta tullut ilmoituksia mahdollisista hämärämiehistä ja varkauksista poliisille, Sisä-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkö, ylikonstaapeli Nina Juurakko-Vesikko?

– Tämmöisistä tapauksista ei ole tullut ilmoituksia poliisille. (Vastaus saatu klo 9.06 torstaiaamuna 25. elokuuta.)

Onko Pirkanmaalla tai koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella ollut vastaavanlaista ilmiötä kuluvan kesän aikana?

– Asuntoihin kohdistuneita varkauksia on ollut poliisilaitoksen alueella melko paljon. Osaan niistä liittyy tiedustelu tai merkkaus etukäteen. Esimerkiksi asunnon oven väliin voidaan laittaa tikku. Sitten tullaan tarkastamaan, onko tikku paikoillaan. Jos on, asunnossa ei ole käyty tiettyyn aikaan, ja omakotitalo voisi olla sopiva kohde varkaille. Tällaiset varkaudet tehdään useimmiten päivisin.

– Tämäntyyppisistä varkauksista ei kuitenkaan ole tullut ilmoituksia Parkanosta.

Mitä pitäisi tehdä, jos hiippareita havaitsee omalla pihallaan tai varkauksia tapahtuu?

– Ensin kannattaa soittaa yleiseen hätänumeroon 112, sillä poliisipartio voi olla lähelläkin. Hiippareiden ja auton tuntomerkit kannattaa kirjata ylös, ja ilmoittaa ne poliisille. Jos saa otettua kuvan, niin siitä voi olla apua.

– Jos jotain varastetaan, pitää tehdä rikosilmoitus. Sen voi tehdä myös internetissä osoitteessa www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus.

– Hiippareista voi laittaa tietoa sähköpostillakin osoitteeseen

Mahdollisten epäiltyjen kuvia saatetaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Mikä on poliisin kanta tähän toimintaan?

– On hieman arveluttavaa laittaa kuvaa. Onko kyseessä varmuudella ”rikollinen” vai joku muu henkilö?

– Itse en lähtisi jakamaan somessa mitään tämänsuuntaista kuvaa. Jos henkilö tarvitsisi tunnistaa, poliisi kyllä tekisi sen sitten ja jakaisi kuvan itse tarpeen vaatiessa. Kehottaisin siis laittamaan meille tänne poliisiin epäilyttävät kuvat.

– Somessa julkaistuista kuvista ei aina tiedä, mikä on julkaisijan taustamotiivi. Esimerkiksi joku saatetaan julistaa kadonneeksi ja samalla pyydetään havaintoja. Taustalla voi ollakin vaikka huoltajuuskiista, avioriita tai vastaavaa.

Onko ”epäillyn” kuvan laittaminen someen kiellettyä?

– Ei ole kiellettyä, mutta aina pitää miettiä sitä, onko kyseessä oikeasti epäilty. Kuvassa oleva kohde voi kokea kunniansa loukatun, jolloin kyseessä on kunnianloukkausrikos.

