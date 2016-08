Ahdas työmaa hidastaa töiden etenemistä

Tietoja Parkano 25.08.2016 Minna Lautamäki



Kaksi siltatyömaata on hidastanut kolmostien liikennettä kesän ajan, ja työt jatkuvat lokakuulle asti. Leikkosen sillan ja Raiskion ylikulkusillan remonttien takia valtatien liikennettä ohjataan ajoittain liikennevaloilla.

Liikennevaloja ei juuri nyt tarvita, mutta ne palaavat takaisin syyskuun loppupuolella. Silloin uusitaan sillankansien länsipuolen vedeneristykset, ja käytössä on vain tieosuuden idänpuoleinen kaista.

Siltatöiden vastaavan mestarin Mikko Heijan mukaan töiden etenemiseen vaikuttaa valo-ohjaukseen käytettävien päivien rajaus. Ely-keskuksen asettaman ehdon mukaan liikennettä saa ohjata valoilla vain 50:nä päivänä. Tähän mennessä kiintiöstä on käytetty 21 päivää.

– Rajauksella on iso merkitys töiden suunnitteluun ja remontin kestoon. Ilman sitä työaika lyhenisi puolella, Heija arvioi.

Siltaa korjataan suurimmaksi osaksi liikenteen seassa ahtaissa olosuhteissa. Työvaiheita on noin 50, ja ne on ketjutettu ahtaan työskentelytilan takia.

Työmaasta vastaavaa ammattimiestä harmittaa projektiaikataulun saama kritiikki. Paikallislehden mielipidepalstoilla sitä on kutsuttu ”iisakinkirkkomaiseksi”.

Heija toteaa, että töiden eteneminen voi vaikuttaa ulkopuolisin silmin tehottomalta, mutta harva tietää, miten monesta palasesta sillan korjaaminen muodostuu.

– Lyhyen sillan korjaaminen vaatii samat työvaiheet ja samanlaista erikoisosaamista kuin pitkänkin sillan. Urakoitsijat ovat erikoistuneet kukin omaan työvaiheeseen, ja töiden sovittaminen kiireisten yrittäjien aikatauluihin on monimutkainen palapeli.



Tähän mennessä siltojen idänpuoleiset kaistat on korjattu, ja parhaillaan puretaan siltojen länsipuolen vanhoja reunapalkkeja.

Purkuvaiheen jälkeen tehdään uudet reunapalkit ja asennetaan kaiteet sekä korjataan sillan kansirakenteet.

– Lisäksi Raiskion ylikulkusillalle rakennetaan neljä uutta kulmatukimuuria, jonka takia kaide pitenee ja silta näyttää tienkäyttäjän silmin nykyistä pitemmältä.

Syyskuun puolelle ajoittuva liikennevalo-ohjaus sujunnee jouhevammin kuin kesällä, jolloin liikennettä hidastivat myös valtatien päällystystyöt Parkanosta muutama kilometri Vaasaan päin.

Heijan mukaan päällystystyön liikennevaloista tullut autoletka ruuhkautti ajoittain Raiskion ylikulkusillan liikennevalot pitkäksi jonoksi.