Repe ja Romu kiertävät Parkanossa

Tietoja Parkano 23.08.2016

Pirkanmaan Jätehuollon kuormurikaksikko Repe ja Romu kiertää Parkanossa tällä viikolla keskiviikkona 24.8. ja torstaina 25.8. ja ensi viikolla tiistaina 30.8. Autot ottavat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkölaitteet.

Viime vuonna kuormureilla oli Parkanossa 3 keräyspäivää ja 200 asiakasta. Metalleja kertyi 4,7 tonnia ja vaarallisia jätteitä 2,8 tonnia.

– Parhaimmillaan yhdellä pysäkillä on ollut yli 200 kävijää. Varsinkin maaseudulla kuormureiden saapuminen on odotettu kylän yhteinen tapahtuma, Pirkanmaan Jätehuollon ympäristöinsinööri Satu Kuutti kertoo.

Repe ja Romu -kierros täydentää jäteasemien ja jätteenkäsittelykeskusten palvelua. Myös jäteasemat ja jätteenkäsittelykeskukset ottavat maksutta vastaan kodin vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkölaitteet.

– Romuja ei siis tarvitse varastoida kotiin odottamaan kuormurikaksikkoa, Satu Kuutti muistuttaa.

Jäteasemien ja keskusten yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon nettisivuilta. Esimerkiksi Parkanon jäteasema Yrittäjäkadulla on avoinna tiistaisin kello 12–18, perjantaisin kello 9–12.00 ja lauantaisin kello 9–13.



Repen ja Romun aikataulu: http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/Yhteystiedot/rr_parkano