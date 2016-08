Keskuskadun Otto-automaatin käyttökatkot ovat ehkä ohi Tietoja Parkano 16.08.2016 Teemu Kuusijoensuu Parkanon Osuuspankin tiloissa oleva käteisautomaatti on kärsinyt tänä kesänä käyttökatkoista. Automaattia hoitaa Automatia Oy, joka ylläpitää Suomen Otto-käteisautomaattiverkkoa.

Satapirkan Osuuspankin toimitusjohtaja Antti Suomijärvi sanoo, että Automatian huolto on käynyt paikalla useaan otteeseen. Käyttökatkojen syy on ollut epäselvä, mutta yksi mahdollinen selitys on tilan kuumuus. Aurinko paistaa sisään lasi-ikkunoista ison osan päivästä, eikä automaatti välttämättä kestä kohonneita lämpötiloja.

Asian korjaamiseksi tilaan lisättiin viilennystä puolitoista viikkoa sitten. Asiakkuuspäällikkö Johanna Mustalahden tietoon ei sen jälkeen ole tullut käyttökatkoja.

Vasta aika kuitenkin näyttää, ovatko käyttökatkot nyt ohi.

Laite lähettää itse ilmoituksen Automatialle, jos sen toimintaan tulee häiriöitä. Kaiken huollon tekee Automatia, eikä Satapirkan Osuuspankki pysty automaattia käsittelemään.

