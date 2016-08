Uusi sauna toi lisää matkailijoita

Tietoja Parkano 04.08.2016 Minna Lautamäki

Matkailuyrittäjä Urmas Klaarin mukaan uuden saunan valmistumisen jälkeen leirintäalueen matkailijamäärä on lisääntynyt mukavasti.

Kaupungin omistamalle leirintäalueelle nousi juhannukseksi uusi hirsirakenteinen sauna vanhan jo lähes käyttökelvottomaksi käyneen rakennuksen tilalle.

– Juhannuksen jälkeen on ollut vilkasta. Sitä ennen monet jatkoivat matkaa kuultuaan, että saunomista rajoitti huonokuntoinen sauna, Klaar kertoo.

Kirkkojärven rantaan nousseen uuden saunan myötä lomalaisia on riittänyt ruuhkaksi asti. Heinäkuussa matkailuautojen kaikki 18 sähköpaikkaa oli ajoittain varattuna yhtä aikaa, ja osa asiakkaista joutui tyytymään sähköttömiin paikkoihin.

Pahkalanniemen leirintäalueella on kuusi vuokramökkiä ja myös niille on riittänyt kysyntää. Alkuviikolla vuokrattuna oli neljä mökkiä.

Saunan käyttö ei sisälly sähköpaikan tai mökin vuokraan. Saunomaan pääsee 15 euron tuntivuokralla, ja yrittäjä vuokraa saunaa myös muille kuin leirintäalueella yöpyville.

Parannuksena vanhaan hirsirakennukseen uudesta löytyvät myös wc-tilat sekä viihtyisä ja lämmin keittiö-oleskelutila.

Kaupungin suunnitelmissa on rakentaa rantaan myös uusi laituri.

Vanhan saunan hirsikehikon yrittäjä aikoo vielä kunnostaa matkailukäyttöön.