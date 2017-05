Näkötornin vihkiminen kiinnosti satoja ihmisiä

Tietoja Kihniö 03.05.2017 Laura Jokisalo

– Helsingissä kokoonnutaan vappuna Ullanlinnanmäelle ja Kihniössä Käskyvuoreen, totesi Lions Club Kihniön näkötorni-hankkeen projektivastaava Jari Alkkiomäki avajaispuheensa alussa.

Ihmisiä taisi olla samassa suhteessa liikkeellä. Leijonien virallisesta vieraskirjasta löytyi päivän päätteeksi 420 nimeä. Niiden lisäksi Käskyvuoressa oli itse vihkimisen aikana varmuudella ainakin 40 muuta vierailijaa, ja tapahtuman jo päätyttyä paikalle lappasi lisää väkeä.

Leijonat olivat varanneet paikalle 400 munkkia, mutta ne loppuivat kesken. Samoin kävi Ilkka Suutarin mittavalle määrälle muurinpohjalättytaikinaa. Sen sijaan tykkihernesoppaa riitti kaikille, kuten partiolaisten nokipannukahviakin.

Avajaiset aloittivat Kihniön haastepyöräilykauden, ja noin 40 pyöräilijää polki Pohjois-Kihniöön. Muuten Käskyvuoreen tultiin henkilöautoilla ja keskustasta lähteneellä ilmaisella linja-autokuljetuksella. Matkaan lähti yksi pikkubussi ja kaksi isoa bussia.

Käkkärämäntyjä tarvitaan

Näkötorni-hanke sai alkunsa vuonna 2014, kun Jari Alkkiomäki ja Kari Kokko esittelivät toisilleen saman idean aamukahvipöydässä. Leijonien seuraavassa kuukausikokouksessa ideaa ei tyrmätty suoralta kädeltä vaan hanketta varten päätettiin kasata toimikunta. Rahoitus varmistui alkuvuonna 2016. Torni alkoi kohota Käskyvuoreen saman vuoden lopussa.

– Talkootunteja yhdistyksen jäsenille on kertynyt 500–600. Eniten olen yllättynyt näkötornin saamasta myönteisestä vastaanotosta. Vielä ihan viime päiviin asti tornille on tullut tukijoita, Alkkiomäki kertoi maanantaina.

Rakentaja Jouko Alhainen sanoi, että näkötorni oli yhteinen urakka ja saavutus.

– Käskyvuoren nimestä ja paikasta on monta legendaa, mutta torni on totta.

Juha Yli-Knuuttila ja Jani Paulamäki esiintyivät vihkimisjuhlan aikana. Yhteislauluna väki lauloi kappaleet Kesäpäivä Kangasalla ja Maamme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Myös sotaveteraani Sulo Porrassalmi lausui ex tempore -kiitossanat.

– Olin silloin valtuustossa, kun Käskyvuori päätettiin ostaa kunnalle. Silloin jotkut ihmettelivät, mihin tällaista aluetta käkkärämäntyineen tarvitaan. Nyt voin sanoa, että tätä varten.