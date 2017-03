Kristillisdemokraatit kasvattivat ehdokasmääräänsä Kihniössä Tietoja Kihniö 02.03.2017 Heikki Pettinen Kihniössä kuntavaaleja varten jätettiin kuusi ehdokaslistaa, eli viiden valtuustossa nyt edustettuna olevan puolueen listat sekä Kyykystä ylös -yhteislista. Nimiä niillä on yhteensä 48, mikä on 4 vähemmän kuin kaksissa edellisissä kuntavaaleissa. Tasa-arvolain kanssa ei ainakaan lähtökohtaisesti tulla ongelmia, sillä ehdolle asetettavista melkein puolet eli 48 prosenttia on naisia. Kihniössä ei ole solmittu vaaliliittoja.

Eniten ehdokkaita eli 17 panee tarjolle perussuomalaiset, joskin lista on yhden nimen verran lyhyempi kuin edellisissä vaaleissa. Keskustalla on 15 ehdokasta eli yhtä paljon kuin viimeksi.

Kristillisdemokraatit sen sijaan ovat onnistuneet ehdokashankinnassaan hyvin ja tarjoavat nyt 8:aa nimeä eli kahta enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Uusi tulokas on muiden muassa apteekkari Petteri Pietikäinen, jolla on kyllä kokemusta ehdokkuudesta ainakin viime eduskuntavaaleissa.

Kokoomuksen ehdokasmäärä putosi 2:een viime vaalien 6:sta ja demarit saivat mukaan 3 ehdokasta, kun heitä vuoden 2012 vaaleissa oli vielä 5.

Skp:n aktiivit pyrkivät keräämään laajempaa kansanrintamaa Kyykystä ylös -yhteislistalle. Tuloksena oli 3 ehdokasta, kun Skp:n lipun alla oli viime kuntavaaleissa 2 ehdokasta.

Kihniön nykyisistä valtuutetuista jää pois 5, jotka kaikki kertoivat päätöksestään jo tammikuussa. Keskustan Tapani Törmän, Tarmo Annalan, Helena Aittoniemen ja Jouko Yli-Knuuttilan sekä kokoomuksen Harri Yli-Hietasen peruina menee uusjakoon yhteensä 194 ääntä.

Nimilistat ovat tässä vaiheessa virallisesti vasta hakemuksia, sillä keskusvaalilautakunta tarkistaa maanantaina henkilöiden vaalikelpoisuuden. Käytännössä kysymys on lähinnä sen varmistamisesta, että ehdokas on kirjoilla Kihniössä.

Kihniön ehdokkaat

Kyykystä ylös -yhteislista: Hannu Tiainen, Elena Uusitalo ja Taina Hollo.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Arsi Haapamäki, Mika Korkiakoski ja Katri Toivonen.

Kansallinen Kokoomus: Jari Alkkiomäki ja Tero Pystykoski.

Suomen Kristillisdemokraatit: Leila Pusa, Jussi Hellgrén, Petteri Pietikäinen, Hanna Annala, Silja Oksanen, Niina Sillanpää, Saija Pystykoski ja Marjo Niemi.

Perussuomalaiset: Severi Ala-Katara, Sini Hautamäki, Tiina Jokioja, Raimo Kalliomäki, Juha Koivisto, Hannu Koivistoinen, Anita Korkiakoski, Jari Koskinen, Sirkka Laitala, Jyri Lehtinen, Heikki Mäkinen, Lea Mäkipää, Mikko Nevanperä, Nina Niemenmaa, Jaana Rahkola, Noora Törmä ja Petteri Wiinamäki.

Suomen Keskusta: Markus Koivisto, Sirpa Kortesluoma, Satu Kuusela, Kosti Kuusisto, Pilvi Kärkelä, Sami Leinonen, Juha-Matti Markkola, Tuula Myllyniemi, Mika Shemeikka, Erja Silvennoinen, Kalle Soininen, Antti Tarsia, Anne Teikari, Leila Törmä ja Arto Vehkapuru. Kihniössä kuntavaaleja varten jätettiin kuusi ehdokaslistaa, eli viiden valtuustossa nyt edustettuna olevan puolueen listat sekä Kyykystä ylös -yhteislista. Nimiä niillä on yhteensä 48, mikä on 4 vähemmän kuin kaksissa edellisissä kuntavaaleissa. Tasa-arvolain kanssa ei ainakaan lähtökohtaisesti tulla ongelmia, sillä ehdolle asetettavista melkein puolet eli 48 prosenttia on naisia. Kihniössä ei ole solmittu vaaliliittoja.Eniten ehdokkaita eli 17 panee tarjolle perussuomalaiset, joskin lista on yhden nimen verran lyhyempi kuin edellisissä vaaleissa. Keskustalla on 15 ehdokasta eli yhtä paljon kuin viimeksi.Kristillisdemokraatit sen sijaan ovat onnistuneet ehdokashankinnassaan hyvin ja tarjoavat nyt 8:aa nimeä eli kahta enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Uusi tulokas on muiden muassa apteekkari Petteri Pietikäinen, jolla on kyllä kokemusta ehdokkuudesta ainakin viime eduskuntavaaleissa.Kokoomuksen ehdokasmäärä putosi 2:een viime vaalien 6:sta ja demarit saivat mukaan 3 ehdokasta, kun heitä vuoden 2012 vaaleissa oli vielä 5.Skp:n aktiivit pyrkivät keräämään laajempaa kansanrintamaa Kyykystä ylös -yhteislistalle. Tuloksena oli 3 ehdokasta, kun Skp:n lipun alla oli viime kuntavaaleissa 2 ehdokasta.Kihniön nykyisistä valtuutetuista jää pois 5, jotka kaikki kertoivat päätöksestään jo tammikuussa. Keskustan Tapani Törmän, Tarmo Annalan, Helena Aittoniemen ja Jouko Yli-Knuuttilan sekä kokoomuksen Harri Yli-Hietasen peruina menee uusjakoon yhteensä 194 ääntä.Nimilistat ovat tässä vaiheessa virallisesti vasta hakemuksia, sillä keskusvaalilautakunta tarkistaa maanantaina henkilöiden vaalikelpoisuuden. Käytännössä kysymys on lähinnä sen varmistamisesta, että ehdokas on kirjoilla Kihniössä.Kyykystä ylös -yhteislista: Hannu Tiainen, Elena Uusitalo ja Taina Hollo.Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Arsi Haapamäki, Mika Korkiakoski ja Katri Toivonen.Kansallinen Kokoomus: Jari Alkkiomäki ja Tero Pystykoski.Suomen Kristillisdemokraatit: Leila Pusa, Jussi Hellgrén, Petteri Pietikäinen, Hanna Annala, Silja Oksanen, Niina Sillanpää, Saija Pystykoski ja Marjo Niemi.Perussuomalaiset: Severi Ala-Katara, Sini Hautamäki, Tiina Jokioja, Raimo Kalliomäki, Juha Koivisto, Hannu Koivistoinen, Anita Korkiakoski, Jari Koskinen, Sirkka Laitala, Jyri Lehtinen, Heikki Mäkinen, Lea Mäkipää, Mikko Nevanperä, Nina Niemenmaa, Jaana Rahkola, Noora Törmä ja Petteri Wiinamäki.Suomen Keskusta: Markus Koivisto, Sirpa Kortesluoma, Satu Kuusela, Kosti Kuusisto, Pilvi Kärkelä, Sami Leinonen, Juha-Matti Markkola, Tuula Myllyniemi, Mika Shemeikka, Erja Silvennoinen, Kalle Soininen, Antti Tarsia, Anne Teikari, Leila Törmä ja Arto Vehkapuru.

Yläri Facebookissa Reseptit Campanialainen munakoisopaistos 0.0/ 5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) Puhdista ja kuori munakoisot. Leikkaa puoli senttiä paksuisiksi viipaleiksi. Suolaa viipaleet ja anna niiden "itkeä". Huuhtele ja kuivaa. Voitele pannu oliiviöljyllä ja kypsennä viipaleet molemmilta puolilta. Nosta talouspaperille. Lado uunivuokaan kerroksittain munakoisoviipaleita, parmigiano-raastetta, tomaattikastiketta ja muutama basilikanlehti. Ripottele lopuksi päälle parmigiano-raastetta ja gratinoi uunissa.