Vastaanottokeskus tyhjenee kohta Tietoja Kihniö 23.02.2017 Laura Jokisalo Kihniön vastaanottokeskus elää juuri viimeisiä viikkojaan. Maahanmuuttoviraston ja Pihlajalinnan välinen yhteistyösopimus päättyy 4. huhtikuuta.

– Turvapaikanhakijat lähtevät ennen tuota päivämäärää, maaliskuun puolivälin tienoilla, Pihlajalinnan vastaanottokeskuksista vastaava palvelujohtaja Seppo Rantanen kertoo.

Ihmisten siirrosta toisiin keskuksiin vastaa Maahanmuuttovirasto. Se määrää, minne turvapaikanhakijat päätyvät seuraavaksi.

Rantasen mukaan Kihniön keskuksen 120 asukasta jakautuvat tällä hetkellä kolmeen ryhmään. Osa on hakenut turvapaikkaa, mutta ei ole saanut vielä mitään päätöstä. Jotkut ovat saanet kielteisen päätöksen, mutta ovat valittaneet siitä.

Joukossa on myös niitä, jotka ovat lähdössä vapaaehtoisesti Suomesta. He odottavat kuljetusta Irakiin ja Afganistaniin.

Tällä hetkellä Pihlajalinna ei ole tehnyt päätöksiä vastaanottokeskusrakennuksen eli vanhan kotikoulun suhteen.



Kihniön vastaanottokeskus elää juuri viimeisiä viikkojaan. Maahanmuuttoviraston ja Pihlajalinnan välinen yhteistyösopimus päättyy 4. huhtikuuta.– Turvapaikanhakijat lähtevät ennen tuota päivämäärää, maaliskuun puolivälin tienoilla, Pihlajalinnan vastaanottokeskuksista vastaava palvelujohtajakertoo.Ihmisten siirrosta toisiin keskuksiin vastaa Maahanmuuttovirasto. Se määrää, minne turvapaikanhakijat päätyvät seuraavaksi.Rantasen mukaan Kihniön keskuksen 120 asukasta jakautuvat tällä hetkellä kolmeen ryhmään. Osa on hakenut turvapaikkaa, mutta ei ole saanut vielä mitään päätöstä. Jotkut ovat saanet kielteisen päätöksen, mutta ovat valittaneet siitä.Joukossa on myös niitä, jotka ovat lähdössä vapaaehtoisesti Suomesta. He odottavat kuljetusta Irakiin ja Afganistaniin.Tällä hetkellä Pihlajalinna ei ole tehnyt päätöksiä vastaanottokeskusrakennuksen eli vanhan kotikoulun suhteen. Vokin aikajana



syyskuu 2015: kunta, SPR ja Maahanmuuttovirasto neuvottelevat vokin perustamisesta



lokakuun alku 2015: Pihlajalinna ostaa kotikoulun rakennuksen Saskylta



15.10.2015: ensimmäiset 47 turvapaikanhakijaa saapuvat, vaatteiden ja tarvikkeiden lahjoitusvyöry



lokakuun loppu 2015: vapaaehtoisten vetämät naisten käsityöpiiri ja lasten musiikkikerho aloittavat toimintansa, liikuntatoiminta alkaa



marraskuu 2015: yhtenäiskoulussa alkaa perusopetukseen valmistava opetus turvapaikanhakijalapsille



joulukuu 2015–helmikuu 2016: vapaaehtoiset vetävät vokin kielikerhoa



18.9.2016: Maahanmuuttovirasto ilmoittaa Kihniön vokin lopettamisesta



maaliskuu 2017: suurin osa turvapaikanhakijoista siirtyy toisiin keskuksiin



4.4.2017: Maahanmuuttoviraston ja Pihlajalinnan yhteistyösopimus päättyy Ylä-Satakunnan arkisto





Yläri Facebookissa Reseptit Ruispuurokin rakastaa marjoja 0.0/5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) Valmistus

Vispaa ruisjauhot kiehuvaan veteen. Lisää puolukkasurvos ja sokeri. Anna hautua yön yli. Liedellä puuro valmistuu huomattavasti nopeammin.