Varo railoa Kankarinjärvessä Tietoja Kihniö 16.12.2016 Heikki Pettinen Kankarinjärveen on auennut railo, joka ulottuu Lehtisaaresta Salomäenrantaan. Juhani Vilppula vinkkasi asiasta ja kertoi, ettei ole vastaavaa nähnyt tällä paikalla ja tähän aikaan vuodesta, vaikka on asunut Kankarinjärven rannalla vuosia.

Yläri Facebookissa Reseptit Kermaisa tattikeitto 0.0/5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) 1. Puhdista ja pilko herkkutatit. Kuori ja hienonna sipulit.

2. Kiehauta sienistä ylimääräinen neste kasarissa. Lisää sipulit, öljy ja voi. Kääntele.

3. Lisää ensin vehnäjauhot, sitten kerma, kasvisliemi ja valkoviini. Anna kiehua noin 10 minuuttia.

4. Mausta keitto ja soseuta tasaiseksi sauvasekoittimella.