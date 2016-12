Kadonneeksi ilmoitetun naisen epäillään hukkuneen Kihniössä Tietoja Kihniö 15.12.2016 Heikki Pettinen Poliisille ilmoitettiin maanantaina Ikaalisista kadonneesta, vuonna 1957 syntyneestä naisesta. Nainen asui yksin ja häneen oltiin viimeksi yhteydessä 7.12. Kadonneen omistama auto ja autossa ollut koira löydettiin myöhemmin iltapäivällä 12.12 Kihniön Tarsiantieltä, läheltä naisen synnyinkotia.

Autolta johtivat jalkineenjäljet kohti Tarsianjärvestä Syväjärveen laskevaa joen rantajäätä. Jäljet päättyvät sulaan veteen. 10 meriä leveä joki oli keskustasta sula ja ranta oli jäässä noin 2 metrin matkalta. Lähietsinnässä ei näkynyt paluujälkiä. Jälkiä ei ollut myöskään vastarannalla eikä joen rantojen suuntaisesti.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sulkeltajat haravoivat joen Syväjärven suulle saakka. Sukeltajat jatkavat etsintää viikonvaihteessa.

Joessa on voimakas virtaus ja on mahdollista, että etsittävä on virran mukana ajautunut Syväjärven jääkannen alle.

Poliisi pyytää kaikkia alueella liikkuvia ja kalastavia ilmoittamaan mahdollisista havainnoistaan numeroon 0295415084 tai 112. Asiaa tutkitaan kadonneen henkilön etsintänä, koska mitään rikokseen viittaava ei ole ilmennyt. Poliisille ilmoitettiin maanantaina Ikaalisista kadonneesta, vuonna 1957 syntyneestä naisesta. Nainen asui yksin ja häneen oltiin viimeksi yhteydessä 7.12. Kadonneen omistama auto ja autossa ollut koira löydettiin myöhemmin iltapäivällä 12.12 Kihniön Tarsiantieltä, läheltä naisen synnyinkotia.Autolta johtivat jalkineenjäljet kohti Tarsianjärvestä Syväjärveen laskevaa joen rantajäätä. Jäljet päättyvät sulaan veteen. 10 meriä leveä joki oli keskustasta sula ja ranta oli jäässä noin 2 metrin matkalta. Lähietsinnässä ei näkynyt paluujälkiä. Jälkiä ei ollut myöskään vastarannalla eikä joen rantojen suuntaisesti.Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sulkeltajat haravoivat joen Syväjärven suulle saakka. Sukeltajat jatkavat etsintää viikonvaihteessa.Joessa on voimakas virtaus ja on mahdollista, että etsittävä on virran mukana ajautunut Syväjärven jääkannen alle.Poliisi pyytää kaikkia alueella liikkuvia ja kalastavia ilmoittamaan mahdollisista havainnoistaan numeroon 0295415084 tai 112. Asiaa tutkitaan kadonneen henkilön etsintänä, koska mitään rikokseen viittaava ei ole ilmennyt.

Yläri Facebookissa Reseptit Kermaisa tattikeitto 0.0/5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) 1. Puhdista ja pilko herkkutatit. Kuori ja hienonna sipulit.

2. Kiehauta sienistä ylimääräinen neste kasarissa. Lisää sipulit, öljy ja voi. Kääntele.

3. Lisää ensin vehnäjauhot, sitten kerma, kasvisliemi ja valkoviini. Anna kiehua noin 10 minuuttia.

4. Mausta keitto ja soseuta tasaiseksi sauvasekoittimella.