Nerkoontien kunnostukseen tulossa valtiolta 800 000 euroa Tietoja Kihniö 14.12.2016 Heikki Pettinen Nerkoontien parantamiseen ja päällystämiseen on tulossa valtiolta ensi vuonna 800 000 euroa. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää määrärahaa valtion ensi vuoden budjettimietinnössään. Valiokunta esittää niin sanottuja jakovaroja Pirkanmaalle kolmeen kohteeseen.

Nerkoontien lisäksi Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulman alueella sijaitseva bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue ECO3 on saamassa 250 000 euroa valtion rahoitusta.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva vaihtoehtomenetelmäkeskus Ficam saa 150 000 euroa aiemmin luvatun 100 000 euron sijaan. Ficam etsii koe-eläinten käytölle vaihtoehtoisia menetelmiä ihmisperäisellä solu- ja kudosviljelyllä lääke-, kemikaali- ja kosmetiikkatutkimuksissa.

