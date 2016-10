Kihniön yhdistyksiä kutsutaan yhteistyöhön Tietoja Kihniö 06.10.2016 Laura Jokisalo Kihniössä halutaan kehittää kunnan yhteistyötä kaikkien yhdistysten, seurojen ja yhteisöjen kanssa. Tästä syystä Puumilassa järjestetään ensi tiistaina aloituskokous, johon tietenkin toivotaan kunnon väkimäärää.

– Tilaisuus on kaikille avoin. Ei siis välttämättä tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen voidakseen osallistua, kertoo hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä.

Yksi tapaamisen idea on tutustuttaa eri yhteisöjä toisiinsa. Kunnassa on kymmenittäin yhdistyksiä, joista monet toimivat saman ikäryhmän ihmisten parissa.

Samalla voitaisiin pohtia esimerkiksi sitä, miten tapahtumia pystyisi järjestämään niin, etteivät ne sijoittuisi päällekkäin.

Sote-uudistuksen myötä yhdistysten ja seurojen asema kunnissa korostuu. Kuntien tehtäväksi jäänee terveyttä edistävät ja sairauksia ennaltaehkäiset toimet, joiden parantamisessa yhdistykset ovat avainasemassa. Tavallaan tapaaminen ennakoikin tulevaa. Kihniössä halutaan kehittää kunnan yhteistyötä kaikkien yhdistysten, seurojen ja yhteisöjen kanssa. Tästä syystä Puumilassa järjestetään ensi tiistaina aloituskokous, johon tietenkin toivotaan kunnon väkimäärää.– Tilaisuus on kaikille avoin. Ei siis välttämättä tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen voidakseen osallistua, kertoo hyvinvointikoordinaattoriYksi tapaamisen idea on tutustuttaa eri yhteisöjä toisiinsa. Kunnassa on kymmenittäin yhdistyksiä, joista monet toimivat saman ikäryhmän ihmisten parissa.Samalla voitaisiin pohtia esimerkiksi sitä, miten tapahtumia pystyisi järjestämään niin, etteivät ne sijoittuisi päällekkäin.Sote-uudistuksen myötä yhdistysten ja seurojen asema kunnissa korostuu. Kuntien tehtäväksi jäänee terveyttä edistävät ja sairauksia ennaltaehkäiset toimet, joiden parantamisessa yhdistykset ovat avainasemassa. Tavallaan tapaaminen ennakoikin tulevaa. Tehdään yhdessä -tilaisuus Puumilassa ti 11.10. klo 17.

Yläri Facebookissa