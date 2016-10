Lasten siirtely suututtaa Kihniön sivistysjohtajaa Tietoja Kihniö 04.10.2016 Heikki Pettinen Maahanmuuttoviraston (Migri) päätös Kihniön vastaanottokeskuksen sulkemisesta ei saa kiitosta Kihniön sivistystoimenjohtajalta Matti Sillanpäältä. Hänen mielestään erityisesti lasten kannalta olisi parempi antaa ihmisten olla Kihniössä niin kauan kuin heidän turvapaikka-anomuksensa on käsitelty.

– Nyt heidät revitään irti täältä, missä he ovat saaneet kavereita, ja viedään taas jonnekin odottamaan mahdollista palauttamista kotimaahan. Tässä päätöksessä ei ole mitään inhimillistä, ja olen tämän ilmaissut myös Migrille lähettämässäni sähköpostissa.

Turvapaikanhakijalapsia on Kihniössä koulussa nyt 17. Heistä 7 on valmistavassa opetuksessa ja 10 on integroituna luokkiin, eli he käyvät koulua tavallisella luokalla.

Sillanpään mukaan 17 oppilaan vähenemiseen on toistaiseksi vaikea ruveta valmistautumaan, koska ei tiedetä milloin ja missä tahdissa heidän perheitään ruvetaan siirtämään. On vain tieto, että se tapahtuu 4. huhtikuuta mennessä.

– Valmistavassa opetuksessa meillä on opettaja ja koulunkäyntiavustaja. Opettaja on palkattu tämän vuoden loppuun. Joulukuulla pitää tehdä päätöksiä eteenpäin.



”Tiedettiin jo

alkujaan tilapäiseksi”



Viime viikolla tullut sulkemispäätös ei juuri ole aiheuttanut Kihniössä ainakaan julkista keskustelua. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petteri Wiinamäki sanoo odottaneensa vilkkaampaa kommentointia.

– Työpaikkoja tässä menetetään. Toisaalta jo alun perin Migrin ja SPR:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella oli tiedossa, ettei tässä ole jatkumoa vaan kysymys on 1–3 vuodesta.

Pihlajalinna oli tiedustellut mahdollisuutta vuokrata kunnalta kaksi rivitaloa turvapaikanhakijoiden asunnoksi. Kun suullinen kysely ei tuottanut tulosta, se esitti vuokrauspyyntönsä äskettäin kirjallisesti. Nyt yhtiö on peruuttanut hakemuksensa.

