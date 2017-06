Lea Mäkipää vaihtoi uuteen eduskuntaryhmään Tietoja Uutiset 13.06.2017 Heikki Pettinen Kun perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erosi tiistaina yli 20 kansanedustajaa, oli lähtijöiden joukossa myös Kihniön Lea Mäkipää. Lähtölaskenta alkoi lauantaina Jyväskylän puoluekokouksessa, jossa Mäkipää koki tunnelman ahdistavaksi.

Monissa kommenteissa on luonnehdittu, että Jyväskylän puoluekokouksesta tuli eri puolue kuin sinne meni. Lea Mäkipään tuntemukset ovat samankaltaiset.

– Kyllä täytyy sanoa, että oli semmoinen ihmeellinen olo, kun henkilövalinnat tehtiin. Totta kai jokaisella on yksi ääni ja jokainen puoluekokoukseen tuleva jäsen saa äänestää. Valinnat olivat vielä suhteellisen selviä. En tiedä mistä valitulle puoluejohdolle tuli niin paljon ääniä enkä viitsi sitä ruveta spekuloimaan. Siellä oli paljon tämänhenkisiä ihmisiä.

Mäkipää sai heti äänestäjiltään kahdenlaista palautetta siirtymisestään uuteen eduskuntaryhmään.

– Enempi on tullut myönteistä, mutta on tullut sellaistakin, että on petturi ja takinkääntäjä. Minä tein oman valintani maanantai-iltana ja nyt on ihan hyvä olo.

Lea Mäkipää sanoo itsekin suhtautuvansa tiukasti maahanmuuttoon, mutta se ei voi hänen mielestään olla puolueen ykkösasia.

– Meillä on Suomessa on vielä muitakin asioita hoidettavana. Ihmisten elämä vauvasta vaariin ja työllisyysasiat.

Asiat etenivät tiistaina niin vauhdikkaasti, ettei Mäkipää vielä ottanut kantaa siihen, merkitseekö enemmistön lähtö perussuomalaisten eduskuntaryhmästä myös lähtöä puolueesta.

