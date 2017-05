Kristian Kiviniemi starttaa Riihimäen SM-ralliin

Tietoja Uutiset 19.05.2017 Heikki Pettinen

Kristian Kiviniemen ja kartanlukija Matti Kankaan rallin SM-sarja ei ole näyttänyt heille parhaita puoliaan talven osakilpailuissa. Mitsubishin tekniset ongelmat pilasivat koko alkukauden. Pari ei kuitenkaan luovuta, vaan autosta on haettu vikoja ja nyt näyttää, että ne on korjattu. Kiviniemi ja Kangas starttaa huomenna alkavaan SM-Riihimäki ralliin numerolla 53.

– Moottorissa oli pari pientä vikaa, joita oli vaikea paikallistaa ja korjata. Nyt autolla on ajettu kolmella eri tiellä noin 100 kilometriä testiä ja se on toiminut moitteettomasti. Huomenna ollaan viisaampia Riihimäen SM-rallin aikana, Kiviniemi kertoo.

SM-Riihimäki ajetaan lauantaina kello 11 alkaen Riihimäen maisemissa. Tulospalvelu toimii Rallin SM-sarjan verkkosivulla