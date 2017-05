Vapon toimitusjohtajaksi Vesa Tempakka Tietoja Uutiset 09.05.2017 Heikki Pettinen Vapo Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 29.5. alkaen ekonomi Vesa Tempakka (s. 1963). Vapon edellinen toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny siirtyi verkkoyhtiö Caruna Oy:n toimitusjohtajaksi toukokuun alussa.

Vesa Tempakka toimi vuosina 2012–2017 logistiikkayhtiö K. Hartwall Oy Ab:n toimitusjohtajana ja 2005–2008 De Laval Finlandin toimitusjohtaja. Sitä ennen hän työskenteli Tetra Pakin palveluksessa useissa eri tehtävissä. Hän aloitti Suomen yhtiön myyntijohtajana 1993, toimi vuodet 2000–2005 Tetra Pakin kartonkidivisioonan johtajana Kanadassa ja vuodet 2005–2008 Italiassa vastaten yhtiön tuotekehitysstrategiasta ja suunnittelusta.

